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6 апр 2020

Genesis намекнул на новый компактный кроссовер

Genesis намекнул на новый компактный кроссовер

Южнокорейский премиальный бренд выпустит компактный кроссовер Genesis GV70 и модель G70 с кузовом Shooting brake

Премиальный суббренд Hyundai — Genesis — опубликовал тизер, дающий представление о предстоящих новинках. В частности, корейцы должны выпустить компактный кроссовер GV70, а также пятидверную модификацию модели G70 — с кузовом Shooting brake.

Впервые тестовый прототип нового небольшого SUV южнокорейского бренда был замечен во время дорожных испытаний в октябре прошлого года. По предварительным данным, автомобиль, который построят на базе модели G70, выйдет на рынок в 2021 году.

На изображении, опубликованном Genesis, также видны очертания спортивного купе и маленького городского хэтчбека. Корейцы уже ранее показывали концептуальные версии подобных моделей, однако сроки появления серийных автомобилей пока неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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