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31 мар 2021

В Genesis показали Concept X

В Genesis показали Concept X
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, в Genesis всерьез намереваются создать автомобиль класса Gran Turismo. В 2018 году миру показали концепт Essentia, а буквально на днях был презентован еще один прототип – Concept X

Concept X – это, в первую очередь, дизайнерский продукт. По словам Санг Юп Ли, шеф-дизайнера Genesis, по автомобилю можно понять дальнейшее развитие стиля Genesis. Более того,  некоторые элементы концепта будут применены и в серийных автомобилях. В целом, Concept X получил приземистый и стремительный силуэт. Присутствуют и фирменные черты вроде оптики, выполненной в виде двух параллельных полос - подобное решение уже применяется на новом поколении Genesis G80.

Технические характеристики озвучены не были, за исключением типа силовой установки, которая здесь электрическая. В Genesis заявляют, что намеренно не стали раскрывать никаких технических подробностей, дабы ничто не отвлекало от созерцания дизайна.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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