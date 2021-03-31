В Genesis показали Concept X

Похоже, в Genesis всерьез намереваются создать автомобиль класса Gran Turismo. В 2018 году миру показали концепт Essentia, а буквально на днях был презентован еще один прототип – Concept X

Concept X – это, в первую очередь, дизайнерский продукт. По словам Санг Юп Ли, шеф-дизайнера Genesis, по автомобилю можно понять дальнейшее развитие стиля Genesis. Более того, некоторые элементы концепта будут применены и в серийных автомобилях. В целом, Concept X получил приземистый и стремительный силуэт. Присутствуют и фирменные черты вроде оптики, выполненной в виде двух параллельных полос - подобное решение уже применяется на новом поколении Genesis G80.

Технические характеристики озвучены не были, за исключением типа силовой установки, которая здесь электрическая. В Genesis заявляют, что намеренно не стали раскрывать никаких технических подробностей, дабы ничто не отвлекало от созерцания дизайна.