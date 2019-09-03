Genesis Mint получит путевку в жизнь

Дебютировавший в апреле небольшой хэтч, похоже, получил путевку в жизнь. Но им одним дело не ограничится. Производитель стремится развивать электрическую линейку

У многих было подозрение, что концепт Mint так и останется концептом, ибо автомобиль отличался оригинальной системой открывания дверей и минималистичным, по-домашнему уютным салоном, который отделали кожей и текстилем по тем же принципам, что и привычную мебель.

Однако, как заявил изданию Motor Trend глава Genesis Манфред Фицжеральд, те, кто думает, что под маркой не может появиться ничего подобного, ошибаются. "Не надо ограничивать бренд Genesis тем, что вы видите на улице", - заявил он. По словам руководителя компании, концепт получил крайне положительные отклики, и вопрос постройки серийной модели упирается лишь в выбор силовой установки и дальнейшего позиционирования продукта. Что касается дальнейших электрических разработок Genesis, то концерн готовится к рождению серийной версии концепта Essentia, которая могла бы стать и электрическим, и спортивным флагманом бренда. По словам главы марки, сейчас прорабатываются технические моменты.