Южнокорейская компания Hyundai назвала дату официальной презентации нового поколения российского бестселлера – модели Solaris.

Спустя почти полгода после дебюта второго поколения аналога Solaris для китайского авторынка, который там более известен под именем Verna, южнокорейский автопроизводитель решил обновить и российскую версию. Так, по словам официальных представителей компании, премьера нового Solaris состоится уже 6-ого февраля этого года.

Предполагается, что самый популярный автомобиль в России (90 380 проданных экземпляров по итогам 2016 года по данным АЕБ) после смены поколения унаследует дизайн и пропорции своего китайского «собрата».

Впрочем, многие автопроизводители адаптируют свои автомобили для разных рынков и не исключено, что та же участь постигнет и Solaris. При этом, ранее в компании сообщали, что автомобиль был спроектирован с учетом российских реалий и, в первую очередь, сурового климата, а также при учете предпочтений российских клиентов. Однако, чем именно российский Solaris будет отличаться от глобальной версии модели – не уточняется.

Напомним, что Hyundai Verna, представленная в рамках Международного автосалона в Чанду, стала несколько длиннее своего предшественника – длина выросла до 4 380 мм (+5 мм), а размер колесной базы увеличился до 2 600 мм (+30 мм).

Моторная гамма новинки состоит из двух атмосферных бензиновых силовых агрегатов – младшего 1,4-литрового двигателя мощностью 107 л.с. и топового 1,6-литровыого мотора с отдачей 123 л.с.. При этом, в комплектациях нового поколения Verna нет ни одного «автомата» - сплошь механические КПП.