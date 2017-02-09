Южнокорейская компания Hyundai провела официальную презентацию второго поколения абсолютного российского бестселлера – седана Solaris.

Южнокорейский автопроизводитель продемонстрировал в рамках специального мероприятия в Москве второе поколение самого популярного в России автомобиля – седана Hyundai Solaris (90 380 проданных экземпляров за 2016 год).

Стоит отметить, Россия стала вторым рынком, где появилась новинка – первыми же его увидели клиенты компании в КНР. Однако там автомобиль продается под именем Verna и имеет множество существенных отличий от российского варианта. В частности, у российской версии совершенно другой дизайн задней и передней части, совершенно иная компоновка приборной панели и центральной консоли, в комплектации наличествует отечественная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, и в целом автомобиль адаптирован под суровые русские зимы.

В моторную гамму южнокорейского бестселлера вошли два бензиновых двигателя – Kappa и Gamma. Первый обладает рабочим объемом 1,4-литра и способен выдать 100 л.с., у второго эти показатели составляют 1,6 литра и 123 л.с. соответственно. В зависимости от комплектации, оба агрегата будут поставляться с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

Российским клиентам новинка будет предложена в четырех комплектациях - Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается аудиоподготовкой с комплектом из четырех динамиков, комплектом фронтальных эйрбэгов для водителя и пассажира, полноразмерной «запаской», 15-дюймовыми стальными колесными дисками, электрический привод для передних стекол, а также пакет электронных систем безопасности. В число последних входит: электронная система стабилизации (ESC) и система управления стабилизацией (VSM), система контроля давления в шинах (TPMS), антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система (TCS).

В более продвинутых версиях предусмотрен информационно-развлекательный комплекс с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay, USB и AUX-разъемами и семидюймовым сенсорным дисплеем; пакет «зимних» опций с системами обогрева лобового стекла и всех кресел; электрический привод и обогрев для боковых зеркал; кондиционер и т.д..

К сожалению, прайс на новый Hyundai Solaris еще не сформирован. Ожидается, что его опубликуют ближе к дате начала продаж, которая запланирована на февраль этого года.