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19 апр 2019

Представлена новая Hyundai Sonata

Представлена новая Hyundai Sonata
Автор фото: фирма-производитель

Восьмое поколение седана Hyundai Sonata показали на мотор-шоу в Нью-Йорке. Автомобиль перевели на новую платформу и оснастили турбированными моторами

Публике показали модификацию с 1,6-литровым наддувным бензиновым агрегатом мощностью 182 лошадиные силы. Двигатель способен работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с восьмидиапазонным «автоматом». Также клиентам предложат 2,5-литровый агрегат с отдачей 193 лошадиные силы.

Что касается дизайна,то новая “Соната” является символом нового фирменного стиля под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Интересно, что Sonata получила ряд стилистических решений от кроссовера HDC-2 Grandmaster, дебютировавшего весной прошлого года на мотор-шоу в Пусане. Автомобиль получит светодиодную оптику, фирменную решетку радиатора, а также 16-, 17- или 18-дюймовые колесные диски на выбор. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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