В Hyundai собираются немного "разогреть" Sonata

В полноценной «заряженной» версии «Сонаты» фирма все еще не видит смысла, но версии Sonata N-Line уже дан зеленый свет

По предварительным данным, вместе с шильдиком N-Line четырехдверка получит глубокие доработки: фирма решила не ограничиваться более агрессивной внешностью и перенастроенной подвеской. По данным Motor1, такая Sonata обзаведется еще и самым мощным мотором в семействе: ей обещан 2,5-литровый турбированный двигатель с отдачей около 300 л.с. А работать он будет в паре с самым современным роботом Hyundai, недавно дебютировавшим на обновленном Veloster N – восьмиступенчатым агрегатом с «мокрыми» сцеплениями.

Источники издания The Korean Car Blog утверждают, что Hyundai покажет общественности самую драйверскую версию седана в середине мая. В то же время ожидается, что продажи такого седана на домашнем рынке стартуют в сентябре, а позже Sonata N-Line появится и в других странах. Войдет ли в их список Россия, пока неизвестно: у нас самый мощный седан располагает лишь 180 «лошадьми», снятыми с атмосферного мотора объемом 2,5.