Hyundai Sonata получит заряженную версию

В Южной Корее впервые замечен «заряженный» седан Hyundai Sonata, который получит приставку N

Фотографии прототипа опубликовал портал Auto Tribune. По деталям, оставшимся без маскировки, а сам автомобиль на фото стоит под чехлом, видно, что Sonata N получит 19-дюймовые колёса, увеличенные тормозные диски и два раздвоенных патрубка выхлопной системы.

Но это все неважно на фоне глобальных технических новшеств. Известно, что новинку оснастят бензиновым 2,5-литровым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 308 л.с. (422 Н•м). Двигатель с системой комбинированного впрыска топлива будет сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Также на самой мощной Сонате дебютирует полноуправляемое шасси и полный привод.