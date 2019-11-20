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20 ноя 2019

Hyundai Sonata получит заряженную версию

Hyundai Sonata получит заряженную версию

В Южной Корее впервые замечен «заряженный» седан Hyundai Sonata, который получит приставку N

Фотографии прототипа опубликовал портал Auto Tribune. По деталям, оставшимся без маскировки, а сам автомобиль на фото стоит под чехлом, видно, что Sonata N получит 19-дюймовые колёса, увеличенные тормозные диски и два раздвоенных патрубка выхлопной системы.

Но это все неважно на фоне глобальных технических новшеств. Известно, что новинку оснастят бензиновым 2,5-литровым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 308 л.с. (422 Н•м). Двигатель с системой комбинированного впрыска топлива будет сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Также на самой мощной Сонате дебютирует полноуправляемое шасси и полный привод. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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