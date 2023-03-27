Представлена обновленная Hyundai Sonata

Компания Hyundai рассекретила внешность и интерьер седана Sonata. Технические характеристики будут обнародованы тридцатого марта, когда будет запущена Национальная выставка мобильных технологий в Сеуле

Инсайдеры говорят, что седан получит атмосферный 2.5-литровый мотор, автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Последний узел устанавливается на машины семейства Sonata впервые.

Теперь перейдем к дизайну. Машину «оспортивили» за счет нового переднего бампера с «хищным» сплиттером. Фары сделали более узкими, что придает еще больше дерзости облику машины. Основным же изменением в интерьере стали новые экраны медиасистемы и приборной панели диагональю 12,3 дюйма каждый, скомпонованные в единый изогнутый блок.