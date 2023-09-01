Hyundai Sonata обзавелась полным приводом

Корейская компания Hyundai представила полноприводную версию седана Sonata для американского рынка

Напомним, что первый дебют нового поколения Sonata состоялся весной этого года в Южной Корее. Автомобиль получил спортивный внешний облик и новый салон с двумя 12,3 дюймовыми дисплеями.

Система полного привода достанется самой мощной версии N-Line, которая комплектуется 4-цилиндровым атмосферным мотором объемом 2,5 л. Характеристики агрегата пока не разглашаются. В предыдущей версии N-Line данный мотор выдавал 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Также ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, в основе которой будет лежать 2-литровый бензиновый двигатель и один электромотор на задней оси.