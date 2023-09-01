Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2023

Hyundai Sonata обзавелась полным приводом

Hyundai Sonata обзавелась полным приводом
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai представила полноприводную версию седана Sonata для американского рынка

Напомним, что первый дебют нового поколения Sonata состоялся весной этого года в Южной Корее. Автомобиль получил спортивный внешний облик и новый салон с двумя 12,3 дюймовыми дисплеями.

Система полного привода достанется самой мощной версии N-Line, которая комплектуется 4-цилиндровым атмосферным мотором объемом 2,5 л. Характеристики агрегата пока не разглашаются. В предыдущей версии N-Line данный мотор выдавал 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Также ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, в основе которой будет лежать 2-литровый бензиновый двигатель и один электромотор на задней оси.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Sonata

Представлена обновленная Hyundai Sonata

27 марта 2023

Hyundai Sonata станет полноприводной

10 марта 2023
Hyundai Sonata N Line Night Edition (2022)

История Hyundai Sonata заканчивается

24 мая 2022
Hyundai Sonata N-Line

В Hyundai собираются немного "разогреть" Sonata

27 апреля 2020

Hyundai Sonata получит заряженную версию

20 ноября 2019
Hyundai Sonata 2020

Новая Hyundai Sonata для Росси. Спойлер: маленькое разочарование

25 октября 2019

 Новости Hyundai Sonata

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 5 1