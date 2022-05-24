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24 май 2022

История Hyundai Sonata заканчивается

История Hyundai Sonata заканчивается
Автор фото: фирма-производитель

В 2025 году этот корейский седан бизнес-класса должен был сменить поколение, однако, теперь стало известно, что этого не произойдет

Корейское издание Chosun со ссылкой на источники в фирме сообщает, что работы над новым поколением модели не ведутся. Причины вполне логичны – падение глобального спроса на седаны и переход общего курса марки на электромобили.  Впрочем, инсайдеры полагают, что  небольшой рестайлинг модели, все же, представят. Однако, есть информация, что все заводы, где собирают «Сонаты» начинают переоборудовать под производство электрокаров.

Отметим, что Hyundai Sonata впервые появилась в 1985 году и считается одним из главных долгожителей корейского рынка. Общий тираж модели уже превысил 9 миллионов экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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