Hyundai Sonata станет полноприводной

Корейский концерн не спешит ставить на свои седаны бизнес-класса системы полного привода. Максимум - на машинах премиального бренда Genesis. В то же время и BMW, и Audi, например, давно продают свои седаны в версиях с приводом на все четыре колеса. Впрочем, Hyundai хочет реабилитироваться

К примеру, уже сейчас проводятся испытания полноприводной "Сонаты" - ее, как раз, недавно заметили на тестах наши коллеги из Carscoops. C большой долей вероятности все компоненты привода позаимствованы у соплатформенного Kia K5, где полный привод дебютировал еще год назад.

С каким мотором будет предлагаться Sonata 4WD? По некоторым данным - под капотом здесь расположится 2.5-литровый, 184-сильный дизельный агрегат, который будет работать в паре с 6-ступенчатым автоматом.