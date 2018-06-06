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6 июн 2018

Hyundai Tucson стал гибридом

Hyundai Tucson стал гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai рассказала технические подробности об обновленном Tucson, который был рассекречен еще в марте. Самое главное новшество: кроссовер получил «мягкую» гибридную силовую установку.


Ее появление в гамме легко объясняется вступающими в сентябре в силу новыми требованиями по экологичности и экономичности автомобилей в Европе. И без электромотора «вписаться» в них практически невозможно.

«Мягкая» гибридная силовая установка включает в себя небольшой электромотор, который выполняет функции стартер-генератора, а также небольшой блок батарей. На разгоне электромотор помогает основному двигателю, на торможения с помощью рекуперации заряжает аккумуляторы, а еще позволяет глушить ДВС еще до полной остановки автомобиля. По заявлениям корейцев, такая система в среднем позволяет снизить расход топлива на 7%.

Данная система предназначена для дизельных моторов. Первым ее получил топовый Hyundai Tucson с 2-литровым турбодизелем мощностью 186 л.с. Весной следующего года ей обзаведется и менее мощная версия с 1,6-литровым мотором на «тяжелом» топливе.

Впрочем, новость касается только европейского рынка: к нам машины будут поставляться с прежними силовыми агрегатами, а в Северной Америке Hyundai Tucson продается только с бензиновыми силовыми агрегатами.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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