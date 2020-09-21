Новый Tucson приедет в Россию уже в следующем году

Компания Hyundai привезет в Россию кроссовер Tucson четвертого поколения. Продажи автомобиля на нашем рынке должны начаться в следующем году

К сожалению, вся техническая информация о силовых установках и прочему железу содержится в секрете. Так что сейчас мы можем лишь делать некоторые предположения, основываясь на информации, полученной во время глобальной презентации. Собственно, на ней озвучивалось, что кроссовер будет доступен с бензиновым мотором 1.6, мощностью в 150 лошадиных сил; дизельным двигателем мощностью в 115 лошадиных сил. Также будет доступен мотор 2.5 на 190 лошадиных сил. Плюсом ко всему клиентам предложат гибридные модификации, однако, их характеристики указаны не были.

Здесь уже возникают вопросы, так как прошлый Tucson, у нас в России, продается с атмосферным двигателем 2.0 и 2.5. Гибриды в нашей стране не так распространены, особенно в среднем ценовом сегменте, так что с большой долей вероятности такие «Тусоны» до нас не доберутся. Новый мотор 2.5 может вполне прописаться и на нашем рынке, а вот базовый 1.6 скорее всего будет заменен на обычный двухлитроый мотор, который уже нам знаком. К слову, у дизельного агрегата также есть все шансы закрепиться в России, так как текущее поколение кроссовера на нашем рынке может оснащаться и двухлитровым дизелем.