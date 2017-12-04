Компания Hyundai опубликовала первые фотографии обновленного ассиметричного хэтчбека Veloster. Даже камуфляж не силах скрыть того, что перед нами не новое поколение модели, а простая модернизация нынешнего.

Hyundai Veloster сохранит свою главную фишку: одну дверь с левой стороны и две с пассажирской. Судя по всему, у него изменится радиаторная решетка (она будет в едином стиле с последними моделями компании), бамперы, фары и фонари. Про изменения в салоне ничего неизвестно, вероятнее всего он позаимствует большинство элементов у Hyundai i30 и Elantra.

Технические детали неизвестны, но наверняка Veloster получит новые 1,2- и 1,4-литровые турбомоторы. Кроме того, именно этот хэтчбека станет второй, после i30 N, моделью компании, которая получит «заряженную» версию.

На российском рынке Hyundai прекратил продажи Veloster полтора года назад. Ни о каком возвращении модели и речи идти не может — продажи исчислялись единицами. Впрочем, на зарубежных рынках дела немногим лучше. За прошедшее с начала года время Hyundai продал меньше тысячи Veloster в Европе и около семи тысяч в Северной Америке.