Hyundai Veloster: первые фото без камуфляжа

Необычный асимитричный хэтчбек Hyundai Veloster (у него одна дверь с левого борта и две — с правого) модель для корейской компании мягко говоря имиджиевая. Продажи падают даже в США, чего уж говорить о Европе.

В России модель и вовсе не продается уже несколько лет. Поэтому корейцы приняли решение не представлять полностью новое поколение, а модернизировать существующее. Судя по первым фото без камуфляжа у Veloster изменится радиаторная решетка (она будет в едином стиле с последними моделями компании), бамперы, фары и фонари. Про изменения в салоне ничего неизвестно, вероятнее всего он позаимствует большинство элементов у Hyundai i30 и Elantra.

Технические детали неизвестны, но наверняка Veloster получит новые 1,2- и 1,4-литровые турбомоторы. Кроме того, именно этот хэтчбека станет второй, после i30 N, моделью компании, которая получит «заряженную» версию.

Официально обновленный Hyundai Veloster представят в январе следующего года на автосалоне в Детройте.