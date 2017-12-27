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27 дек 2017

Hyundai показал профиль обновленного Veloster

Hyundai показал профиль обновленного Veloster
Автор фото: фирма-производитель

Нельзя сказать, чтобы хэтчбек Hyundai Veloster пользовался бешенной популярностью. Несмотря на свою оригинальность (у него две боковые двери справа и только водительская слева), высокими продажами он похвастать не может.

Потому решение слегка обновить модель, а не представлять новое поколение кажется логичным. А вот то упорство с которым Hyundai пытается подогреть интерес к машине вызывает вопросы. Тем не менее, корейцы опубликовали видеоролик, в котором засветили профиль машины. Причем в буквальном смысле слова — боковина машина усеяна множеством светодиодов, которые образуют на нем «живые картинки».

Судя по всесу у Veloster изменится радиаторная решетка (она будет в едином стиле с последними моделями компании), бамперы, фары и фонари. Про изменения в салоне ничего неизвестно, вероятнее всего он позаимствует большинство элементов у Hyundai i30 и Elantra.

Технические детали неизвестны, но наверняка Veloster получит новые 1,2- и 1,4-литровые турбомоторы. Кроме того, именно этот хэтчбека станет второй, после i30 N, моделью компании, которая получит «заряженную» версию.

Официально обновленный Hyundai Veloster представят в январе следующего года на автосалоне в Детройте.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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