Нельзя сказать, чтобы хэтчбек Hyundai Veloster пользовался бешенной популярностью. Несмотря на свою оригинальность (у него две боковые двери справа и только водительская слева), высокими продажами он похвастать не может.

Потому решение слегка обновить модель, а не представлять новое поколение кажется логичным. А вот то упорство с которым Hyundai пытается подогреть интерес к машине вызывает вопросы. Тем не менее, корейцы опубликовали видеоролик, в котором засветили профиль машины. Причем в буквальном смысле слова — боковина машина усеяна множеством светодиодов, которые образуют на нем «живые картинки».

Судя по всесу у Veloster изменится радиаторная решетка (она будет в едином стиле с последними моделями компании), бамперы, фары и фонари. Про изменения в салоне ничего неизвестно, вероятнее всего он позаимствует большинство элементов у Hyundai i30 и Elantra

Технические детали неизвестны, но наверняка Veloster получит новые 1,2- и 1,4-литровые турбомоторы. Кроме того, именно этот хэтчбека станет второй, после i30 N, моделью компании, которая получит «заряженную» версию.

Официально обновленный Hyundai Veloster представят в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

