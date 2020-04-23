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23 апр 2020

Hyundai Veloster N получил новую трансмиссию и стал быстрее

Hyundai Veloster N получил новую трансмиссию и стал быстрее
Автор фото: фирма-производитель

В 2018 году Hyundai выпустил второе поколение асимметричного спортивного хэтчбека Veloster. Автомобиль тогда обзавелся 275-сильным 2,0-литровым мотором Theta GDi, однако до последнего времени предлагался лишь в версии с механической коробкой передач. Теперь же появилась альтернатива

Как сообщает пресс-служба марки, отныне Veloster N будет предлагаться и с 8-скоростным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями (они омываются маслом, что должно позитивно сказаться на ресурсе). С новой коробкой передач хэтчбек способен разгоняться до 100 км/час за 5,6 секунды (с механикой — за 6,1 секунды).

Hyundai явно уверен в надежности новой коробки передач: Veloster N с «роботом» оснащен системой контроля старта и имеет функцию кратковременного увеличения наддува (Overboost). Также машина способна автоматически подстраиваться под стиль вождения и дорожные условия для оптимизации момента переключения передач. К примеру, при движении по склону вниз машина будет активно тормозить двигателем, чтобы снизить нагрузку на механизмы (вероятно, это позволит еще экономить топливо).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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