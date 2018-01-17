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17 янв 2018

Hyundai Veloster получил N-версию

Hyundai Veloster получил N-версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundi привезла на автосалон в Детройт обновленный ассиметричный (у него две двери справа и одна с водительской стороны) хэтчбек Veloster. Обновления довольно косметические, но теперь в гамме модели есть «заряженная» N-версия.

Внешне машина изменилась не сильно: новые радиаторная решетка и передний бампер выполнены в духе последних моделей Hyundai, сзади поменялась форма бампера, да графика фонарей. В салоне тоже перемен немного, главная из которых: новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном.

Базовая версия получила 2-литровый мотор мощностью 147 л.с., а вариант Turbo оснащается 1,6-литровым турбоагрегатом мощностью 201 л.с. Обе версии доступны как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с «автоматом».

Однако самой главной новостью стало появления N-версии. Это вторая модель после i30 N корейской компании из «заряженных». Мощная версия получила 2-литровый турбомотор, мощность которого доведена до 275 л.с. Естественно, N-версия также может похвастать более мощными тормозами, спортивной подвеской, агрессивным аэродинамическим обвесом. На первом этапе Hyundai Veloster N будет доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, но затем корейцы обещают и «автомат».

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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