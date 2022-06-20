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20 июн 2022

Hyundai снимает с производства модель Veloster

Hyundai снимает с производства модель Veloster
Автор фото: фирма-производитель

Этот хэтчбек оказался слишком неформатным в плане внешности. Еще бы,  он имел ровно четыре двери (включая багажную) - на одной стороне было две боковых двери, а на другой – одна (водительская)

Собственно, этот нестандартный форм-фактор и уничтожил популярность модели. Veloster начали выпускать 11 лет назад, нынешнее поколение модели носит обозначение JS и является вторым по счету (его делают с 2018-го). Хэтчбек нынешнего образца предлагают только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 250 или 275 л.с. Привод передний.

Интересный факт, спрос на машину был всегда невысок, но второе поколение, можно сказать, расходилось парой сотен экземпляров в год. Отчасти, «виной» тому был однокласник i30N, который имел тот же мотор, но был гораздо практичнее.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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