Hyundai отзовёт более 28 тысяч машин в РФ

Эта осень выдалась богатой на отзыв производителями машин из эксплуатации. Тенденция или мода? Теперь в новостях авторынка отметился корейский концерн Hyundai. Под процедуру возврата подпадают только автомобили марки Creta

Отзыв касается транспортных средств 4WD с начала выпуска модели по 29.11. 2017 года. Причина – найденная производителем в процессе обслуживания этих автомобилей неисправность в топливной системе. По некоторым сведениям, речь может идти о ненадёжном креплении топливного шланга в моторном отсеке. Насколько обнаруженная проблема может влиять на безопасность пока не сообщается.

Российские дилеры автопроизводителя начали оповещать своих клиентов о необходимости выполнения технических работ. Владельцев указанных авто приглашают в ближайший дилерский сервисный центр для устранения выявленных дефектов. Все работы по устранению недостатков проводятся за счёт производителя.

Связаться с дилером, чтобы проверить наличие проблем в конкретной машине можно и самостоятельно. Кроме того, можно проверить наличие в машине несоответствий по VIN номеру на сайте Росстандарта.