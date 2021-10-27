Представлена семиместная Hyundai Creta – она уже устарела!

Компания Hyundai показала ещё один вариант кроссовера Creta актуального поколения: вседорожник получил удлинённую колёсную базу, третий ряд сидений и название Creta Grand. Приоритетный рынок для машины – Мексика

Вся соль заключается в том, что ничего нового в этой машине нет. Фактически, перед нами модель Hyundai Alcazar, которую продают в Индии. Разница между ними заключается только в том, что индийский вариант предлагается в шестиместном исполнении (компоновка 2+2+2) с двумя раздельными креслами на втором ряду. Мексиканский кроссовер, повторимся, семиместный с двумя цельными диванами на втором и третьем ряду.

Еще одно важное отличие между кроссоверами заключатся в том, что мексиканцам не оставили возможности выбора двигателя. К ним автомобиль приедет с безальтернативным двухлитровым 157-сильным бензиновым мотором, который работает в паре с классическим автоматом. У индийского варианта, напомним, есть альтернатива в виде полуторалитрового турбодизеля.