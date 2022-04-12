Hyundai Creta не может нормально пройти краш-тесты

Независимая организация Global NCAP, которая тестирует автомобили для развивающихся рынков, провела испытания популярного корейского кроссовера Hyundai Creta. Автомобиль выступил далеко не лучшим образом

Важное уточнение – в краш-тесте участвовала «Крета», которая предназначается для индийского рынка, в базе у нее всего лишь две подушки безопасности. Автомобиль в версии для глобального рынка, как ни странно, еще не тестировался. Впрочем, испытания Global NCAP все равно остаются крайне важными, так как они демонстрируют одно негативное явление, о котором мы поговорим чуть позже.

Итак, программа испытаний Global NCAP сравнительно скромная – всего один фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер с перекрытием 40%. Результат Hyundai Creta составил всего три звезды из пяти возможных. Среди критических замечаний стоит выделить повреждения силовой структуры кузова, а также деформацию пола со стороны водителя, последнее чревато рваными ранами ног и переломами.

А теперь самое интересное. В позапрошлом году Global NCAP тестировал соплатформенный «Крете» кроссовер Kia Seltos, который также заработал три звезды. Любопытно, но претензии к нему были ровно теми же самыми – повреждение силовой клетки кузова и деформация пола. При этом американские испытатели из Национального страхового института, прознав про неудачный краш-тест, решили самостоятельно разбить «Селтос». Удивительно, но американская модификация кроссовера выступила куда лучше (ни серьезных деформаций, ни заломов не было) - автомобиль отлично показал себя не только при ударе со скорости 64 км/ч о барьер с 40-процентным перекрытием, но и при гораздо более жестком испытании — удар о барьер с 25-процентным перекрытием.

Исследователи высказали предположение, что производитель, выпуская машины на развивающиеся рынки, экономит не только на опциях, но и на качестве металлопроката, как и на качестве сварки.