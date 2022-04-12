Автомобильный портал Motorpage
12 апр 2022

Hyundai Creta не может нормально пройти краш-тесты

Hyundai Creta не может нормально пройти краш-тесты
Автор фото: Global NCAP

Независимая организация Global NCAP, которая тестирует автомобили для развивающихся рынков, провела испытания популярного корейского кроссовера Hyundai Creta. Автомобиль выступил далеко не лучшим образом

Важное уточнение – в краш-тесте участвовала «Крета», которая предназначается для индийского рынка, в базе у нее всего лишь две подушки безопасности. Автомобиль в версии для глобального рынка, как ни странно, еще не тестировался. Впрочем, испытания Global NCAP все равно остаются крайне важными, так как они демонстрируют одно негативное явление, о котором мы поговорим чуть позже.

Итак, программа испытаний Global NCAP сравнительно скромная – всего один фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер с перекрытием 40%. Результат Hyundai Creta составил всего три звезды из пяти возможных. Среди критических замечаний стоит выделить повреждения силовой структуры кузова, а также деформацию пола со стороны водителя, последнее чревато  рваными ранами ног и переломами.

А теперь самое интересное. В позапрошлом году Global NCAP тестировал соплатформенный «Крете» кроссовер Kia Seltos, который также заработал три звезды. Любопытно, но претензии к нему были ровно теми же самыми – повреждение силовой клетки кузова и деформация пола. При этом  американские испытатели из Национального страхового института, прознав про неудачный краш-тест, решили самостоятельно разбить «Селтос». Удивительно, но американская модификация кроссовера выступила куда лучше (ни серьезных деформаций, ни заломов не было) - автомобиль отлично показал себя не только при ударе со скорости 64 км/ч о барьер с 40-процентным перекрытием,  но и при гораздо более жестком испытании — удар о барьер с 25-процентным перекрытием. 

Исследователи высказали предположение, что  производитель, выпуская машины на развивающиеся рынки, экономит не только на опциях, но и на качестве металлопроката, как и на качестве сварки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Grand Creta

В Hyundai представили очень большую «Крету»

28 марта 2022

В Россию едет новая Hyundai Creta N-Line

21 марта 2022

В Hyundai показали новую Creta

28 октября 2021
Hyundai Creta Grand

Представлена семиместная Hyundai Creta – она уже устарела!

27 октября 2021

Hyundai Creta обзавелась новым мотором

27 августа 2021
Hyundai Creta Smart

Представлена «умная» Hyundai Creta

13 августа 2021

 Новости Hyundai Creta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем?
Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов
Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 4 1 0