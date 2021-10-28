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28 окт 2021

В Hyundai показали новую Creta

В Hyundai показали новую Creta
Автор фото: фирма-производитель

Презентация корейского кроссовера пройдет в середине ноября. Любопытно, что презентация пройдет в Индонезии – для модели это будет абсолютно новый рынок

Следом за Индонезией кроссовер появится в Индии и в Китае – это случится в следующем году. До российского рынка кроссовер доберется скорее всего лишь в 2024, так как текущая Creta приехала к нам лишь несколько месяцев назад.

В данный момент производитель не раскрывает никаких технических данных. Анонс о премьере сопровождается лишь скромной информацией о дизайне машины. Судя по фото, мы можем с уверенностью говорить о подтверждении прошлых инсайдов о том, что рестайлинг сделает Creta похожей на последний Tucson. Ожидается появление единой конструкции из фар и решетки радиатора. На фотографиях видно, что последняя плавно переходит в дневные ходовые огни. При этом блоки ближнего и дальнего света останутся в бампере, но получат другую форму — вытянутую по вертикали. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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