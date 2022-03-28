В Hyundai представили очень большую «Крету»

В Южной Африке дебютировала семиместная версия популярного кроссовера Hyundai Creta c приставкой Grand

Фактически, семиместный кроссовер отличается лишь увеличенной на пятнадцать сантиметров колесной базой и, собственно, третьим рядом кресел. Несколько изменилась и внешность – на автомобиль установили новые бампера, задние двери и задние фонари. В стандартное оснащение новинки входят шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, а также отделка салона эко-кожей.

В техническом плане перед нами обычная Creta. Та же платформа K2, которая лежит и в основе Kia Seltos и Hyundai Venue. Те же атмосферные двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра на 125 и 150 лошадиных сил. Правда, на африканском рынке есть и альтернатива в виде полуторалитрового 115-сильного турбодизеля.