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27 авг 2021

Hyundai Creta обзавелась новым мотором

Hyundai Creta обзавелась новым мотором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила Creta второго поколения для бразильского рынка – у нее много особенностей в отличие зарубежных анаогов

Во-первых, бразильский вариант SUV никогда не будет оснащен полным приводом. Во-вторых, под капотом располагается новый литровый турбомотор на 120 лошадиных сил. Да, у него есть альтернатива в виде двухлитрового 150-сильного атмосферника, но моторов 1.6 здесь нет. Отметим, что бразильская «Крета» оснащается только автоматическими трансмиссиями – механика здесь не предусмотрена.

В остальном кроссовер полностью идентичен российскому аналогу, разве что оснащение у бразильца побогаче. В особенности это касается аспекта безопасности – уже в базовой комплектации машина оснащается аж шестью подушками безопасности.

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