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21 мар 2022

В Россию едет новая Hyundai Creta N-Line

В Россию едет новая Hyundai Creta N-Line

Официальная премьера этого кроссовера должна была состояться в первом квартале этого года, однако, из-за отсутствия поставок, все сроки сдвинулись на неопределенный срок

Впрочем, патентная документация расскажет нам все о машине. Итак, все машины в версиях N-Line отличаются от обычных автомобилей лишь декором.  Creta не станет исключением. Все агрегаты стандартные – атмосферные моторы 1.6 и 2.0 литра, которые работают в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Внешность же новинки будет несколько иной – изменится решетка радиатора (теперь она будет похожа на аналогичную деталь от старшей модели Tucson). Форма противотуманных фар  теперь треугольная (вместо квадратных). Сзади Creta N Line отличается от обычной фонарями с прозрачными секциями и новым задним бампером. На последнем появилась имитация диффузора и сдвоенный патрубок выпускной системы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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