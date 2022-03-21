В Россию едет новая Hyundai Creta N-Line

Официальная премьера этого кроссовера должна была состояться в первом квартале этого года, однако, из-за отсутствия поставок, все сроки сдвинулись на неопределенный срок

Впрочем, патентная документация расскажет нам все о машине. Итак, все машины в версиях N-Line отличаются от обычных автомобилей лишь декором. Creta не станет исключением. Все агрегаты стандартные – атмосферные моторы 1.6 и 2.0 литра, которые работают в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Внешность же новинки будет несколько иной – изменится решетка радиатора (теперь она будет похожа на аналогичную деталь от старшей модели Tucson). Форма противотуманных фар теперь треугольная (вместо квадратных). Сзади Creta N Line отличается от обычной фонарями с прозрачными секциями и новым задним бампером. На последнем появилась имитация диффузора и сдвоенный патрубок выпускной системы.