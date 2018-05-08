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8 май 2018

Hyundai продал 100-тысячную Creta

Hyundai продал 100-тысячную Creta
Автор фото: фирма-производитель

Почти два года назад Hyundai вывел на российский рынок компактный кроссовер Creta. Машина, соплатформенная с Hyundai Solaris, сразу же стала бестселлером.

Как и Solaris, Creta родом из Китая (там кроссовер продается под индексом ix25), но для российского рынка автомобиль был серьезно модернизирован и адаптирован. В совокупности с низкой ценой это и создало рецепт успеха: Creta практически сразу после своего появления возглавила рейтинг SUV в нашей стране. Так что неудивительно, что менее чем через два года после старта продаж, кроссовер нашел 100-тысячного покупателя.

На российском рынке модель представлена в четырех комплектациях - Start, Active, Comfort и Travel. Автомобиль доступен по цене от 819 900 рублей.  В базовой комплектации он оснащен:  электроусилителем руля, системой стабилизации, креплениями ISOFIX. Также автомобиль комплектуется устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС с программой «Помощь на дороге».

В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России кроссовер Hyundai Creta в комплектации Style доступен в специальной Чемпионской серии. Автомобиль отмечен эмблемой FIFA 2018 и дополняется особыми аксессуарами - эксклюзивными ковриками и официальным футбольным мячом Adidas с символикой мундиаля.

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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