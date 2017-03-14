Автомобильный портал Motorpage
14 мар 2017

Полный привод для Hyundai Creta 1,6

Полный привод для Hyundai Creta 1,6
Автор фото: фирма-производитель

Популярный кроссовер Hyundai Creta с базовым двигателем 1,6 теперь будет доступен и с полным приводом

До настоящего времени, автомобиль с таким мотором предлагался лишь в моноприводном исполнении с механической или автоматической КПП, а полный привод оставался прерогативой лишь дорогих версий с 2-литровым двигателем и шестиступенчатым «автоматом».

В компании отметили традиционно высокий спрос в России на полноприводные трансмиссии, поэтому именно на новую комплектацию делается высокая ставка, по прогнозам именно на полноприводные Creta придется более половины всех продаж кроссовера. Способствовать высокому спросу должны и новые комплектации: привычный Comfort дополнился исполнением Comfort Plus с проекционными фарами, подсвечивающими повороты, диодными ходовыми огнями и противотуманками, а для средней комплектации Active эти опции стали доступны в пакете Light.

В стандартное оснащение же входят фронтальные полушки безопасности водителя и пассажира, ABS, система распределения тормозных усилий EBD, стабилизация ESP, а так же системы помощи при старте на подъеме и спуске по склону. Вдобавок к этому штатная комплектация кроссовера имеет Bluetooth, клавиши на руле, управляющие штатной магнитолой и «тревожную кнопку» ЭРА ГЛОНАСС.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Hyundai

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai Creta российской сборки вышли на украинский авторынок

24 октября 2016

Hyundai Creta в августе возглавил рейтинг SUV-сегмента в России

08 сентября 2016

В Санкт-Петербурге началось серийное производство Hyundai Creta

01 августа 2016

Hyundai огласил стоимость нового кроссовера Creta для российского рынка

22 июля 2016
Hyundai Creta 2016

Дилеры начали принимать предварительные заказы на кроссовер Hyundai Creta

30 июня 2016

В Петербурге компания Hyundai продемонстрировала тестовую версию кроссовера Creta

02 июня 2016

 Новости Hyundai Creta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 sedan 2017 элементарно, ватсон! Тест драйв
13 марта 2017

Mazda 3
"Элементарно, Ватсон!"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe 2015 исполнитель желаний
Тест драйв
10 марта 2017

Hyundai Santa Fe
"Исполнитель желаний"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 мода на макси
Тест драйв
07 марта 2017

Volkswagen Polo Sedan
"Мода на макси"
Volkswagen Amarok - volkswagen amarok 2017 и волки целы
Автопутешествия
02 марта 2017

Volkswagen Amarok
"И волки целы"

Написано новостей:

1 8 4 2 1