Популярный кроссовер Hyundai Creta с базовым двигателем 1,6 теперь будет доступен и с полным приводом

До настоящего времени, автомобиль с таким мотором предлагался лишь в моноприводном исполнении с механической или автоматической КПП, а полный привод оставался прерогативой лишь дорогих версий с 2-литровым двигателем и шестиступенчатым «автоматом».

В компании отметили традиционно высокий спрос в России на полноприводные трансмиссии, поэтому именно на новую комплектацию делается высокая ставка, по прогнозам именно на полноприводные Creta придется более половины всех продаж кроссовера. Способствовать высокому спросу должны и новые комплектации: привычный Comfort дополнился исполнением Comfort Plus с проекционными фарами, подсвечивающими повороты, диодными ходовыми огнями и противотуманками, а для средней комплектации Active эти опции стали доступны в пакете Light.

В стандартное оснащение же входят фронтальные полушки безопасности водителя и пассажира, ABS, система распределения тормозных усилий EBD, стабилизация ESP, а так же системы помощи при старте на подъеме и спуске по склону. Вдобавок к этому штатная комплектация кроссовера имеет Bluetooth, клавиши на руле, управляющие штатной магнитолой и «тревожную кнопку» ЭРА ГЛОНАСС.