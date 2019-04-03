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3 апр 2019

В Hyundai продемонстрировали руль будущего

В Hyundai продемонстрировали руль будущего
Автор фото: фирма-производитель

Концерн разработал новый виртуальный салон для хэтчбека i30, в котором вместо кнопок на руле используются сенсорные панели

Интересно, что выбор такого автомобиля для презентации технологий был обусловлен тем, что, по мнению руководства компании, внедрение инноваций не ограничивается одним лишь премиальным сегментом.  Что касается самих технологий, то  в руль интегрированы два дисплея, графика на которых меняется в зависимости от выбранного пункта меню на приборной панели, а также параметров движения. Назначение каждой кнопки можно настроить по своему усмотрению, а всего на каждом из дисплеев их может быть максимум пять.

Следует отметить, что это уже четвертая версия виртуальной кабины Hyundai. Первая версия была представлена в 2015 году, и с тех пор компания вносит в нее доработки. Четвертая версия получила не только сенсорные экраны на рулевом колесе, но и многослойную цифровую панель приборов: в ней используется два монитора, расположенные друг над другом на расстоянии шести миллиметров и создающие эффект 3D. Предположительно, информация с такого, двойного, экрана лучше воспринимается водителем.

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При написании новости использовалась информация:
motor, За рулем

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