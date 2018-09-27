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27 сен 2018

Фастбэк Hyundai i30 N уже ждут в Париже

Фастбэк Hyundai i30 N уже ждут в Париже
Автор фото: фирма-производитель

Открылись подробности ожидаемого к показу в Париже нового Hyundai i30 с индексом «N», который означает спортивный сегмент. Автосалон откроется уже 2 октября, где и будет представлена новая модель

Технически i30 N повторяет хетчбэк N. Хорошо известный двигатель 2.0 T-GDI выдаст 250 л.с. и 353 Нм. В режиме overboost на короткое время можно получить до 378 Нм. Это позволит авто набрать сотню за 6,1 с.

Шестиступенчатая «механика» - единственный вариант трансмиссии. «Заряженность» машины проявляется в адаптивной подвеске и продвинутой электронике с режимами «Эконом», «Нормальный», «Спортивный», «N», плюс пользовательский режим «N Custom». Опциональный пакет Performance добавляет блокируемый дифференциал с электронным управлением, активную заслонку выпускной системы, тормозные диски большего диаметра и колеса в 19 дюймов.

Многие потребители, возможно, ожидали большего от этой версии. К примеру, нового двигателя и трансмиссии. Но разработчики вполне резонно полагают, что машина и так хороша. Продажи i30 в Европе превзошли ожидания и продолжают увеличиваться. Только за первое полугодие продано больше 3 тысяч машин.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Car Ru

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