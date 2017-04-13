Компания Hyundai продолжает доводочные испытания «заряженной» версии хэтчбека гольф-класса i30, которая получит приставку «N» в названии. На этот раз специалисты компании провели «разведку боем»: предсерийный прототип принял участие в одной из гонок на выносливость на Северной петле Нюрбургринга

По словам представителей компании два хэтчбека был оснащены теми же двигателями, трансмиссиями и подвеской, что и серийная версия, которая будет представлена в этом году. Оба автомобиля, выставленных Hyundai Motor на гонку, были оснащены 2-литровым двигателем с турбонаддувом и 6-ступенчатой механической коробкой передач - точно такая же связка будет использоваться и в серийном i30 N. В ходе гонки инженеры Hyundai Motor определили области для дальнейшего совершенствования и улучшения ходовых качеств автомобиля.

У европейского отделения компании Hyundai на Нюрбругринге есть собственный испытательный центр площадью 2600 кв.м.

Официальная премьера Hyundai i30 N состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. По неофициальным данным мощность двигателя хот-хэтча составит около 300 л.с. Основным ее конкурентами станут Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST и Opel Astra OPC.