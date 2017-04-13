Автомобильный портал Motorpage
13 апр 2017

Hyundai протестировал спортверсию i30 в гонках

Hyundai протестировал спортверсию i30 в гонках
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai продолжает доводочные испытания «заряженной» версии хэтчбека гольф-класса i30, которая получит приставку «N» в названии. На этот раз специалисты компании провели «разведку боем»: предсерийный прототип принял участие в одной из гонок на выносливость на Северной петле Нюрбургринга

По словам представителей компании два хэтчбека был оснащены теми же двигателями, трансмиссиями и подвеской, что и серийная версия, которая будет представлена в этом году. Оба автомобиля, выставленных Hyundai Motor на гонку, были оснащены 2-литровым двигателем с турбонаддувом и 6-ступенчатой механической коробкой передач - точно такая же связка будет использоваться и в серийном i30 N. В ходе гонки инженеры Hyundai Motor определили области для дальнейшего совершенствования и улучшения ходовых качеств автомобиля.

У европейского отделения компании Hyundai на Нюрбругринге есть собственный испытательный центр площадью 2600 кв.м.

Официальная премьера Hyundai i30 N состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. По неофициальным данным мощность двигателя хот-хэтча составит около 300 л.с. Основным ее конкурентами станут Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST и Opel Astra OPC.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Hyundai

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai рассекретил новое поколение i30

22 февраля 2017

Hyundai рассказал о новом поколении хэтчбека i30

07 сентября 2016

Hyundai планирует выпустить новый «заряженный» хэтчбек

26 августа 2016

В Германии испытывают новую «горячую» версию хэтчбека Hyundai i30

08 июля 2015
Hyundai i30 2016

В России стартовали продажи обновленных хэтчбека и универсала Hyundai i30

29 июня 2015
Hyundai i30

Хэтчбек Hyundai i30 не подорожает после обновления

06 мая 2015

 Новости Hyundai I30

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace - сравнительный тест mercedes-benz glc 250 coupe и jaguar f-pace 3.0. в поисках адреналина Сравнительный тест
12 апреля 2017

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace
"В поисках адреналина"
Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай
Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"
KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки
Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"
Nissan Murano - nissan murano 2015 островитянин
Автопутешествия
06 апреля 2017

Nissan Murano
"Островитянин"

Написано новостей:

1 8 6 4 3