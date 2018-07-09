Как вы учитываете российскую специфику при адаптации своих моделей и своего модельного ряда для нашего рынка?

Если же говорить о специфичных потребностях российских потребителей, то нельзя не отметить, что они всегда были очень чувствительны к цене. Но за последние несколько лет произошел существенный сдвиг в сознании покупателей: помимо непосредственно цены автомобиля, люди стали все больше и больше обращать внимание на технические характеристики машины, которую они приобретают. Яркий пример, это наша Hyundai Сreta. Мы продаем ее уже два с половиной года, но спрос на эту модель до сих пор не падает. Даже, более того, за ней стоит очередь, и дилеры вынуждены записывать желающих в листы ожидания! Все дело в том, что как два года назад, так и теперь, Creta остается очень современным автомобилем. Она оснащается шестиступенчатой КПП и полноприводной трансмиссией. Покупателям предлагается на выбор два двигателя. Существует множество модификаций и возможных конфигураций. И наши клиенты, как вы видите, это ценят – Creta уже который год остается бестселлером российского рынка.

Мы считаем, что выпускать на российский рынок устаревшие и потому максимально доступные модели, это неправильно. Покупателей не обманешь. Конечно, какие-то продажи у таких автомобилей будут, но в перспективе, повторяю, это путь тупиковый. Россиянам надо предлагать только самые современные продукты, причем, по разумным ценам. Мы стараемся именно так и делать, насколько это, конечно, возможно. И наша стратегия приносит свои плоды. Вы видите, что доля рынка Hyundai в России по итогам первого полугодия выросла до 10,2%, нам удалось реализовать на 13% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

А еще для «идеального» российского автомобиля очень важен дизайн. Он должен быть. Как минимум, привлекательным. С точки зрения вкусовых пристрастий наши покупатели очень похожи на европейцев. Типичный азиатский дизайн, прежде всего я имею в виду даже не корейский, а скорее китайский, россиянам не нравится. Вы же знаете, что Hyundai продает довольно много моделей в КНР. Практически все они адаптированы под вкусы местных покупателей, и ни одна из них категорически не подходит для России. Именно поэтому, эффектный, выразительный и, что немаловажно, европейский дизайн – это тоже еще одна из важнейших составляющих «идеального» российского автомобиля!