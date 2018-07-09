Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Для нашей страны, где огромные расстояния между городами, где до сих пор не самые лучшие дороги, где люди исторически привыкли проводить выходные за городом и на дачах, наличие в семье действительно универсального автомобиля, подходящего на все случаи жизни, это очень большой плюс. Поэтому, идеальный российский автомобиль это, несомненно, внедорожник или кроссовер. Именно такие автомобили сейчас наиболее востребованы российскими покупателями. Легковушки «В» и «С» сегментов, которые тоже все еще весьма популярны, будут присутствовать на рынке и дальше. Никуда они не денутся. Но, согласно данным статистики, за последние годы доля рынка SUV увеличилась с 39% до 41%. Это абсолютно очевидный тренд, и мы не намерены оставаться в стороне от него.
Мы в Hyundai уже давно уловили эту тенденцию и поэтому на данный момент более половины всех легковых автомобилей в нашем модельном ряду относятся к классу SUV. Мы намерены развивать этот сегмент и дальше. Вот-вот на российском рынке появится обновленный Hyundai Tucsan, а сразу следом за ним россиян ждет премьера совершенно нового Santa Fe. Также, вы наверняка слышали, что наша компания заканчивает работу над новым внедорожником Hyundai Palisade, который по размерам больше нынешнего Santa Fe. Мы рассматриваем возможность его продаж в России.
Если же говорить о специфичных потребностях российских потребителей, то нельзя не отметить, что они всегда были очень чувствительны к цене. Но за последние несколько лет произошел существенный сдвиг в сознании покупателей: помимо непосредственно цены автомобиля, люди стали все больше и больше обращать внимание на технические характеристики машины, которую они приобретают. Яркий пример, это наша Hyundai Сreta. Мы продаем ее уже два с половиной года, но спрос на эту модель до сих пор не падает. Даже, более того, за ней стоит очередь, и дилеры вынуждены записывать желающих в листы ожидания! Все дело в том, что как два года назад, так и теперь, Creta остается очень современным автомобилем. Она оснащается шестиступенчатой КПП и полноприводной трансмиссией. Покупателям предлагается на выбор два двигателя. Существует множество модификаций и возможных конфигураций. И наши клиенты, как вы видите, это ценят – Creta уже который год остается бестселлером российского рынка.
Мы считаем, что выпускать на российский рынок устаревшие и потому максимально доступные модели, это неправильно. Покупателей не обманешь. Конечно, какие-то продажи у таких автомобилей будут, но в перспективе, повторяю, это путь тупиковый. Россиянам надо предлагать только самые современные продукты, причем, по разумным ценам. Мы стараемся именно так и делать, насколько это, конечно, возможно. И наша стратегия приносит свои плоды. Вы видите, что доля рынка Hyundai в России по итогам первого полугодия выросла до 10,2%, нам удалось реализовать на 13% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.
А еще для «идеального» российского автомобиля очень важен дизайн. Он должен быть. Как минимум, привлекательным. С точки зрения вкусовых пристрастий наши покупатели очень похожи на европейцев. Типичный азиатский дизайн, прежде всего я имею в виду даже не корейский, а скорее китайский, россиянам не нравится. Вы же знаете, что Hyundai продает довольно много моделей в КНР. Практически все они адаптированы под вкусы местных покупателей, и ни одна из них категорически не подходит для России. Именно поэтому, эффектный, выразительный и, что немаловажно, европейский дизайн – это тоже еще одна из важнейших составляющих «идеального» российского автомобиля!
«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации» Читать далее
«Компания Nissan при выборе своей стратегии на рынке России сделала основную ставку на кроссоверы, как наиболее стремительно развивающийся сегмент рынка» Читать далее
«Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным» Читать далее
«Другую столь огромную страну с таким разнообразным климатом и гигантскими расстояниями найти не просто. Автомобилям в России приходится нелегко, и в этом российские условия эксплуатации чем-то напоминает китайские» Читать далее