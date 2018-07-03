Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Российский рынок все еще находится в стадии становления и формирования, когда основные тренды могут все еще видоизменяться сравнительно быстро. В среднем специфика эксплуатации в российских условиях обусловлена множеством факторов, основными из которых можно считать снежный покров до полугода и сниженное качество дорог вне городских условий. И в этом его отличие от европейского и американского, но есть и схожие моменты.
Например, в городских условиях эксплуатация автомобиля в принципе полностью соответствует условиям в Европе: высокие стандарты дорожного покрытия, зоны парковки (платные – Москва и СПб), выделенные транспортные полосы, высокие уровень дорожной инфраструктуры (знаки, разметка и т.д.)
А если говорить про условия эксплуатации автомобиля в Америке, то они обусловлены довольно большими перегонами между населенными пунктами, что в России также не является редкостью. Особенно за пределами центральной части. Однако основная часть территории США, за исключением Аляски, все же лежит в более теплых климатических поясах.
Исходя из зимних условий эксплуатации, равно как и из образа жизни множества жителей городов, традиционно имеющих загородные дачи, когда люди постоянно или довольно часто выезжают загород, все большее число россиян выбирают кроссоверы различных размеров. Также благодаря тому, что в основном российские города находятся на равнинной местности, все большую популярность приобретают автоматические коробки передач.
Компания Nissan при выборе своей стратегии на рынке России сделала основную ставку на кроссоверы, как наиболее стремительно развивающийся сегмент рынка. Модельный ряд нашего бренда может удовлетворить вкус довольного большого количества покупателей, которые ставят во главу угла безопасность и комфорт вождения при любых погодных условиях и при этом не испытывать никаких проблем с количеством перевозимого багажа. В нашей линейке есть и более компактная модель Nissan Juke, и представители кроссоверов средних размеров Nissan Terrano (наиболее доступная по цене модель, обладающая также и неплохим внедорожным потенциалом), и Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, бестселлеры модельного ряда Nissan на протяжении многих лет. Флагманом всей линейки кроссоверов является модель Nissan Murano, являющаяся воплощением последних достижений автомобильной промышленности мирового масштаба, модель для настоящих ценителей комфорта вождения и бескомпромиссной динамики.
«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации» Читать далее
«Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным» Читать далее