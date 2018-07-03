Какова, на ваш взгляд, специфика эксплуатации автомобиля в России? Насколько она отличается от европейской и, например, американской?

Российский рынок все еще находится в стадии становления и формирования, когда основные тренды могут все еще видоизменяться сравнительно быстро. В среднем специфика эксплуатации в российских условиях обусловлена множеством факторов, основными из которых можно считать снежный покров до полугода и сниженное качество дорог вне городских условий. И в этом его отличие от европейского и американского, но есть и схожие моменты.

Например, в городских условиях эксплуатация автомобиля в принципе полностью соответствует условиям в Европе: высокие стандарты дорожного покрытия, зоны парковки (платные – Москва и СПб), выделенные транспортные полосы, высокие уровень дорожной инфраструктуры (знаки, разметка и т.д.)

А если говорить про условия эксплуатации автомобиля в Америке, то они обусловлены довольно большими перегонами между населенными пунктами, что в России также не является редкостью. Особенно за пределами центральной части. Однако основная часть территории США, за исключением Аляски, все же лежит в более теплых климатических поясах.