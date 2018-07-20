Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Не стоит сравнивать то, как эксплуатируются автомобили в России с тем, как они эксплуатируются в США или странах Европы. Есть ряд существенных отличий. Например, из-за значительной разницы температур – низкие зимой, высокие летом – асфальт разрушается быстрее. Во многих городах водители часто стоят в пробках, совершают дальние поездки либо используют машины для работы, результатом чего становятся большие пробеги. Плюс к этому, топливо на заправках страны не всегда высокого качества Lifan же собирает свои автомобили в России и специально для России. Учитывая особые условия эксплуатации, компания применяет ряд решений, адаптирующих модели к долгосрочному использованию. Это и усиленные детали подвески, и увеличенный клиренс, и различные режимы обогрева, и другие технологии. В результате мы имеем модельный ряд, включающий автомобили как для семьи, так и для коммерческого использования, что позволяет нам максимально соответствовать требованиям потребителей.
Мы постоянно следим за рынком, и наш текущий анализ показывает, что будущее – за кроссоверами. Они вместительны, имеют лучшую проходимость по сравнению с седанами или универсалами, у них широкий ценовой диапазон, благодаря чему они подходят многим потребителям. Что же касается технических деталей, наши исследования показали, что по большинству параметров, таких как КПП и двигатель, мнения разделяются, но перевес на стороне переднего привода. В целом модельный ряд Lifan и наши продажи отражают общерыночную ситуацию: все больше покупателей выбирают кроссоверы, например, качественно новый Lifan X70, который производится с учетом вышеуказанных факторов. При этом он собирается в РФ, что делает его более доступным.
Как уже указывалось ранее, автомобили Lifan разрабатываются и производятся в России и для России. Все модели собираются с учетом эксплуатационных особенностей, о которых мы говорили выше, включая климат, пробеги, режимы движения в городах и другие. Например, Lifan X70 имеет усиленную подвеску и увеличенный клиренс, а семиместный кроссовер Lifan MyWay создан с прицелом на большие семьи и максимальное удобство эксплуатации, особенно сейчас, с поступлением в продажу комплектации с автоматической коробкой передач.
«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации» Читать далее
«Компания Nissan при выборе своей стратегии на рынке России сделала основную ставку на кроссоверы, как наиболее стремительно развивающийся сегмент рынка» Читать далее
«Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным» Читать далее
«Другую столь огромную страну с таким разнообразным климатом и гигантскими расстояниями найти не просто. Автомобилям в России приходится нелегко, и в этом российские условия эксплуатации чем-то напоминает китайские» Читать далее
«За последние годы произошел существенный сдвиг в сознании российских покупателей: помимо цены, люди стали все больше и больше обращать внимание на технические характеристики машины, которую они приобретают» Читать далее
«Наши автомобили проходят всесторонние испытания, которые позволяет инженерам Jaguar Land Rover максимально приспособить их ко всем вызовам, с которыми могут столкнуться автовладельцы в России» Читать далее