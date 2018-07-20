Какова, на ваш взгляд, специфика эксплуатации автомобиля в России? Насколько она отличается от европейской и, например, американской?

Не стоит сравнивать то, как эксплуатируются автомобили в России с тем, как они эксплуатируются в США или странах Европы. Есть ряд существенных отличий. Например, из-за значительной разницы температур – низкие зимой, высокие летом – асфальт разрушается быстрее. Во многих городах водители часто стоят в пробках, совершают дальние поездки либо используют машины для работы, результатом чего становятся большие пробеги. Плюс к этому, топливо на заправках страны не всегда высокого качества Lifan же собирает свои автомобили в России и специально для России. Учитывая особые условия эксплуатации, компания применяет ряд решений, адаптирующих модели к долгосрочному использованию. Это и усиленные детали подвески, и увеличенный клиренс, и различные режимы обогрева, и другие технологии. В результате мы имеем модельный ряд, включающий автомобили как для семьи, так и для коммерческого использования, что позволяет нам максимально соответствовать требованиям потребителей.