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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Автомобиль для России

Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.

Алина КУДИНОВА
LIFAN
20 июля 2018

Алина КУДИНОВА

руководитель PR-службы ООО «Лифан Моторс Рус»

«Мы собираем свои автомобили в России и специально для России. Учитывая особые условия эксплуатации, наша компания применяет ряд решений, адаптирующих модели к долгосрочному использованию»

Какова, на ваш взгляд, специфика эксплуатации автомобиля в России? Насколько она отличается от европейской и, например, американской?

Не стоит сравнивать то, как эксплуатируются автомобили в России с тем, как они эксплуатируются в США или странах Европы. Есть ряд существенных отличий. Например, из-за значительной разницы температур – низкие зимой, высокие летом – асфальт разрушается быстрее. Во многих городах водители часто стоят в пробках, совершают дальние поездки либо используют машины для работы, результатом чего становятся большие пробеги. Плюс к этому, топливо на заправках страны не всегда высокого качества Lifan же собирает свои автомобили в России и специально для России. Учитывая особые условия эксплуатации, компания применяет ряд решений, адаптирующих модели к долгосрочному использованию. Это и усиленные детали подвески, и увеличенный клиренс, и различные режимы обогрева, и другие технологии. В результате мы имеем модельный ряд, включающий автомобили как для семьи, так и для коммерческого использования, что позволяет нам максимально соответствовать требованиям потребителей.

Каким должен быть «идеальный» легковой автомобиль, подходящий для наших условий?

Мы постоянно следим за рынком, и наш текущий анализ показывает, что будущее – за кроссоверами. Они вместительны, имеют лучшую проходимость по сравнению с седанами или универсалами, у них широкий ценовой диапазон, благодаря чему они подходят многим потребителям. Что же касается технических деталей, наши исследования показали, что по большинству параметров, таких как КПП и двигатель, мнения разделяются, но перевес на стороне переднего привода. В целом модельный ряд Lifan и наши продажи отражают общерыночную ситуацию: все больше покупателей выбирают кроссоверы, например, качественно новый Lifan X70, который производится с учетом вышеуказанных факторов. При этом он собирается в РФ, что делает его более доступным.

Как вы учитываете российскую специфику при адаптации своего модельного ряда для нашего рынка?

Как уже указывалось ранее, автомобили Lifan разрабатываются и производятся в России и для России. Все модели собираются с учетом эксплуатационных особенностей, о которых мы говорили выше, включая климат, пробеги, режимы движения в городах и другие. Например, Lifan X70 имеет усиленную подвеску и увеличенный клиренс, а семиместный кроссовер Lifan MyWay создан с прицелом на большие семьи и максимальное удобство эксплуатации, особенно сейчас, с поступлением в продажу комплектации с автоматической коробкой передач.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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