Какова, на ваш взгляд, специфика эксплуатации автомобиля в России? Насколько она отличается от европейской или, например, американской?

Самая главная проблема российских автомобилистов – это, конечно же, дороги не самого лучшего качества. Несмотря на то, что власти делают все для развития транспортной инфраструктуры, охватить такой массив практически невозможно, и мы все это прекрасно понимаем. Поэтому автомобили в России должны в первую очередь справляться с любым дорожным покрытием. При создании новых моделей мы уделяем этому вопросу особенное внимание, и это касается не только бренда Land Rover, для которого широкие внедорожные возможности являются неотъемлемой частью ДНК, но и автомобилей Jaguar. За последние годы мы провели по-настоящему масштабную работу с модельным рядом Jaguar, и сейчас наши клиенты могут выбрать любой седан бренда в версии с полным приводом, а также один из двух SUV семейства PACE – динамичный F-PACE и компактный E-PACE, к которым в скором времени присоединиться еще и электрический I-PACE. На российском рынке все кроссоверы Jaguar представлены исключительно в версии с полным приводом, а также оснащаются целым рядом технологий, которые делают эксплуатацию автомобиля еще более комфортной, простой и безопасной в любых условиях.

Если с теми же дорогами может столкнуться и американский потребитель, то в России немаловажным фактором остается окружающая среда. Автомобили должны справляться с существенными перепадами температур на протяжении всего года. Все наши модели перед запуском проходят испытания в самых суровых климатических условиях – от палящего зноя до сильнейших морозов. К тому же, практически все новые модели сейчас также проходят испытания в России до запуска в продажу. И проходят их, надо сказать, весьма успешно, так что в этом плане наши клиенты могут совершенно не беспокоиться.

Еще одна особенность российского автомобильного рынка заключается в том, что зачастую за один день автовладелец преодолевает действительно внушительные расстояния, и поэтому модели должны быть заточены на большие пробеги. Ведь не стоит забывать, что наша страна – самая большая в мире. В результате пробег в России за один и тот же период может быть намного больше, чем в Европе. В этом плане важна не только выносливость самого автомобиля, но и качественно выстроенная система сервисной поддержки, которую Jaguar Land Rover оказывает в полном масштабе.