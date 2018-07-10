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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Автомобиль для России

Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.

Алексей Шилыковский
Land Rover
10 июля 2018

Алексей Шилыковский

директор по продажам Jaguar Land Rover Россия

«Наши автомобили проходят всесторонние испытания, которые позволяет инженерам Jaguar Land Rover максимально приспособить их ко всем вызовам, с которыми могут столкнуться автовладельцы в России»

Какова, на ваш взгляд, специфика эксплуатации автомобиля в России? Насколько она отличается от европейской или, например, американской?

Самая главная проблема российских автомобилистов – это, конечно же, дороги не самого лучшего качества. Несмотря на то, что власти делают все для развития транспортной инфраструктуры, охватить такой массив практически невозможно, и мы все это прекрасно понимаем. Поэтому автомобили в России должны в первую очередь справляться с любым дорожным покрытием. При создании новых моделей мы уделяем этому вопросу особенное внимание, и это касается не только бренда Land Rover, для которого широкие внедорожные возможности являются неотъемлемой частью ДНК, но и автомобилей Jaguar. За последние годы мы провели по-настоящему масштабную работу с модельным рядом Jaguar, и сейчас наши клиенты могут выбрать любой седан бренда в версии с полным приводом, а также один из двух SUV семейства PACE – динамичный F-PACE и компактный E-PACE, к которым в скором времени присоединиться еще и электрический I-PACE. На российском рынке все кроссоверы Jaguar представлены исключительно в версии с полным приводом, а также оснащаются целым рядом технологий, которые делают эксплуатацию автомобиля еще более комфортной, простой и безопасной в любых условиях.
Если с теми же дорогами может столкнуться и американский потребитель, то в России немаловажным фактором остается окружающая среда. Автомобили должны справляться с существенными перепадами температур на протяжении всего года. Все наши модели перед запуском проходят испытания в самых суровых климатических условиях – от палящего зноя до сильнейших морозов.  К тому же, практически все новые модели сейчас также проходят испытания в России до запуска в продажу. И проходят их, надо сказать, весьма успешно, так что в этом плане наши клиенты могут совершенно не беспокоиться.
Еще одна особенность российского автомобильного рынка заключается в том, что зачастую за один день автовладелец преодолевает действительно внушительные расстояния, и поэтому модели должны быть заточены на большие пробеги. Ведь не стоит забывать, что наша страна – самая большая в мире. В результате пробег в России за один и тот же период может быть намного больше, чем в Европе. В этом плане важна не только выносливость самого автомобиля, но и качественно выстроенная система сервисной поддержки, которую Jaguar Land Rover оказывает в полном масштабе.

Каким должен быть «идеальный» легковой автомобиль, подходящий для наших условий?

Негласное звание идеального автомобиля вот уже который год уверенно удерживают кроссоверы. Они постоянно демонстрируют рекорды продаж, пользуются огромным спросом по всему миру, и крупнейшие производители – в том числе и Jaguar Land Rover – стараются его удовлетворить. В такой популярности нет ничего удивительного, ведь кроссовер – комфортный для использования автомобиль и в городской среде, и на загородной трассе, и даже на бездорожье.
Наше семейство PACE от бренда Jaguar предлагает спортивные и практичные кроссоверы, оснащенные мощными бензиновыми и дизельными двигателями. В сочетании с полным приводом они способны противостоять всевозможным дорожным трудностям.
К слову, совсем недавно семейство PACE пополнилось новой моделью – Jaguar I-PACE. Это первый полностью электрический кроссовер Jaguar, и он уже занял отличные позиции на международных рынках, вызвав спрос у множества поклонников электрокаров, а к концу года он появится и в России. Конечно, на данный момент в России инфраструктура для электрического транспорта только в процессе становления, но, судя по тому, как развивается индустрия,  постепенно в стране будут созданы комфортные условия для эксплуатации электрических автомобилей. Уже сейчас столичный регион и некоторые другие области предоставляют водителям возможность подзарядить свой транспорт на специально оборудованных станциях. 

Как вы учитываете российскую специфику при адаптации своих моделей и своего модельного ряда для нашего рынка?

Наши автомобили проходят всесторонние испытания, которые безоговорочно доказывают их приспособленность к российским условиям. Первый вид тестов учитывает реальные условия эксплуатации: модель проходит 15 000 км за шесть месяцев, в то время как 25 участников теста регулярно отчитываются о результатах испытания.
Мы также проводим ресурсные испытания, гораздо более суровые и сложные. За полгода автомобиль должен преодолеть 70 000 км в смешанном цикле вождения – то есть как по городу, так и по загородным трассам, и по сельской местности. Все это позволяет инженерам Jaguar Land Rover максимально приспособить автомобиль ко всем вызовам, с которыми могут столкнуться автовладельцы в России.

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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