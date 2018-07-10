Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Самая главная проблема российских автомобилистов – это, конечно же, дороги не самого лучшего качества. Несмотря на то, что власти делают все для развития транспортной инфраструктуры, охватить такой массив практически невозможно, и мы все это прекрасно понимаем. Поэтому автомобили в России должны в первую очередь справляться с любым дорожным покрытием. При создании новых моделей мы уделяем этому вопросу особенное внимание, и это касается не только бренда Land Rover, для которого широкие внедорожные возможности являются неотъемлемой частью ДНК, но и автомобилей Jaguar. За последние годы мы провели по-настоящему масштабную работу с модельным рядом Jaguar, и сейчас наши клиенты могут выбрать любой седан бренда в версии с полным приводом, а также один из двух SUV семейства PACE – динамичный F-PACE и компактный E-PACE, к которым в скором времени присоединиться еще и электрический I-PACE. На российском рынке все кроссоверы Jaguar представлены исключительно в версии с полным приводом, а также оснащаются целым рядом технологий, которые делают эксплуатацию автомобиля еще более комфортной, простой и безопасной в любых условиях.
Если с теми же дорогами может столкнуться и американский потребитель, то в России немаловажным фактором остается окружающая среда. Автомобили должны справляться с существенными перепадами температур на протяжении всего года. Все наши модели перед запуском проходят испытания в самых суровых климатических условиях – от палящего зноя до сильнейших морозов. К тому же, практически все новые модели сейчас также проходят испытания в России до запуска в продажу. И проходят их, надо сказать, весьма успешно, так что в этом плане наши клиенты могут совершенно не беспокоиться.
Еще одна особенность российского автомобильного рынка заключается в том, что зачастую за один день автовладелец преодолевает действительно внушительные расстояния, и поэтому модели должны быть заточены на большие пробеги. Ведь не стоит забывать, что наша страна – самая большая в мире. В результате пробег в России за один и тот же период может быть намного больше, чем в Европе. В этом плане важна не только выносливость самого автомобиля, но и качественно выстроенная система сервисной поддержки, которую Jaguar Land Rover оказывает в полном масштабе.
Негласное звание идеального автомобиля вот уже который год уверенно удерживают кроссоверы. Они постоянно демонстрируют рекорды продаж, пользуются огромным спросом по всему миру, и крупнейшие производители – в том числе и Jaguar Land Rover – стараются его удовлетворить. В такой популярности нет ничего удивительного, ведь кроссовер – комфортный для использования автомобиль и в городской среде, и на загородной трассе, и даже на бездорожье.
Наше семейство PACE от бренда Jaguar предлагает спортивные и практичные кроссоверы, оснащенные мощными бензиновыми и дизельными двигателями. В сочетании с полным приводом они способны противостоять всевозможным дорожным трудностям.
К слову, совсем недавно семейство PACE пополнилось новой моделью – Jaguar I-PACE. Это первый полностью электрический кроссовер Jaguar, и он уже занял отличные позиции на международных рынках, вызвав спрос у множества поклонников электрокаров, а к концу года он появится и в России. Конечно, на данный момент в России инфраструктура для электрического транспорта только в процессе становления, но, судя по тому, как развивается индустрия, постепенно в стране будут созданы комфортные условия для эксплуатации электрических автомобилей. Уже сейчас столичный регион и некоторые другие области предоставляют водителям возможность подзарядить свой транспорт на специально оборудованных станциях.
Наши автомобили проходят всесторонние испытания, которые безоговорочно доказывают их приспособленность к российским условиям. Первый вид тестов учитывает реальные условия эксплуатации: модель проходит 15 000 км за шесть месяцев, в то время как 25 участников теста регулярно отчитываются о результатах испытания.
Мы также проводим ресурсные испытания, гораздо более суровые и сложные. За полгода автомобиль должен преодолеть 70 000 км в смешанном цикле вождения – то есть как по городу, так и по загородным трассам, и по сельской местности. Все это позволяет инженерам Jaguar Land Rover максимально приспособить автомобиль ко всем вызовам, с которыми могут столкнуться автовладельцы в России.
«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации» Читать далее
«Компания Nissan при выборе своей стратегии на рынке России сделала основную ставку на кроссоверы, как наиболее стремительно развивающийся сегмент рынка» Читать далее
«Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным» Читать далее
«Другую столь огромную страну с таким разнообразным климатом и гигантскими расстояниями найти не просто. Автомобилям в России приходится нелегко, и в этом российские условия эксплуатации чем-то напоминает китайские» Читать далее