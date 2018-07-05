Какова, на ваш взгляд, специфика эксплуатации автомобиля в России? Насколько она отличается от европейской и, например, американской?

Прожив значительную часть жизни в России, могу сказать, что похожую огромную страну с таким разнообразным климатом и гигантскими расстояниями между городами в мире трудно найти. Многие семьи имеют только один автомобиль, и ездят на нем и на работу, и по магазинам, и в путешествия. И это далеко не Европа с ее автобанами, и не Америка с прямыми, как стрела хайвеями. Словом, машинам в России приходится нелегко. Кстати, в этом российские условия эксплуатации чем-то напоминает китайские.