Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Прожив значительную часть жизни в России, могу сказать, что похожую огромную страну с таким разнообразным климатом и гигантскими расстояниями между городами в мире трудно найти. Многие семьи имеют только один автомобиль, и ездят на нем и на работу, и по магазинам, и в путешествия. И это далеко не Европа с ее автобанами, и не Америка с прямыми, как стрела хайвеями. Словом, машинам в России приходится нелегко. Кстати, в этом российские условия эксплуатации чем-то напоминает китайские.
Думаю, что для России больше подойдет универсальная машина, что называется, на все случаи жизни. Я вижу на улицах много роскошных седанов, тяжелых внедорожников, - так люди хотят проявить свой статус, продемонстрировать состоятельность. Но все же основная масса покупателей предпочитает более практичные машины, и, как и во всем мире останавливает свой выбор на кроссоверах. Поэтому идеальный автомобиль для России мне видится таким: это вместительный, комфортный для дальних переездов кроссовер, учитывая растущую стоимость топлива, - экономичный. Он может быть переднеприводным, но с большим клиренсом и хорошей геометрической проходимостью.
В первую очередь мы ориентируемся на массового потребителя, который стремится получить «много автомобиля» за доступную цену. Автомобили Dongfeng надежны и неприхотливы, для российского рынка они проходят дополнительную антикоррозийную обработку, и на них устанавливаются «теплые» опции, необходимые для сурового местного климата. В ближайшее время мы планируем увеличить гамму моделей для российского рынка. Помимо известного кроссовера AX7, мы предложим семейный семиместный кроссовер DFM 580 и совершенно новый компакт-кроссовер AX4, который, надеюсь, приятно удивит обилием современных электронных систем, ярким дизайном, и конечно же, привлекательной ценой.
«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации» Читать далее
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