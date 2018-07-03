Автомобиль для России Высказался в рамках следующего круглого стола: Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные. Иван Владимиров главный редактор портала MotorPage.ru

«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации»

У меня на этот вопрос есть два диаметрально противоположенных ответа. Но, как ни странно, оба они полностью оправданны!

Когда мне предлагают назвать «идеальный автомобиль», как нельзя лучше подходящий для российских условий эксплуатации, я теряюсь. Прежде всего, я, вообще, не очень-то понимаю, что такое «российские условия эксплуатации». Первое, что приходит на ум – это банальная цитата про дураков и дороги. Сколько лет прошло, а она по-прежнему актуальна. Что ж, давайте плясать от этой печки. Дороги у нас, действительно, так себе. Особенно в отдаленных регионах. Даже на федеральных трассах нередко встречаются такие колдобины, в которых можно оставить всю подвеску. Значит ли это, что «идеальный российский автомобиль» должен обладать крепкой энергоемкой подвеской, большими колесами и высоким клиренсом? Однозначно должен! Причем, желательно, чтобы еще и колеса были бы расставлены пошире, тогда легковушка сможет идти по накатанной грузовиками колее.

Следующее, что приходит в голову, это суровый российский климат – тот самый «генерал мороз» и все такое прочее. Чтобы успешно пробираться сквозь снежные завалы и преодолевать межсезонную распутицу, автомобиль должен быть полноприводным. По крайней мере, это крайне желательно. Правда, лично я бы предпочел простейшую и проверенную временем систему Part Time, когда на машине отсутствует межосевой дифференциал и второй «мост» жестко подключается по мере необходимости. Для преодоления сложных внедорожных участков такой вариант оптимален, а при движении по дорогам с более-менее качественным покрытием режим 4х4 можно отключить, чтобы зря не напрягать ни мотор, ни трансмиссию. Всякие автоматические системы с хитрыми дифференциалами, обеспечивающие постоянную тягу на всех колесах, тоже хороши. Но обходятся они сильно дороже, как при покупке, так и в эксплуатации. Как вы думаете, починят вам сложную многодисковую муфту с электронным управлением где-нибудь на трассе Пенза – Копейск? Вдали от официального дилерства и склада фирменных запчастей? Нет? Вот и я думаю, что не починят. Поэтому, как я уже сказал, мой выбор – Part Time.

Теперь про мотор. Каким он должен быть? Прежде всего – надежным. А надежность двигателя, это невысокая степень сжатия и довольно приличный рабочий объем. Тут даже велосипед изобретать не нужно. Именно такие дефорсированные моторы обладают самым большим ресурсом и наименее чувствительны к качеству топлива. Бензин-то у нас тоже того, сами знаете! Наличие под капотом дизеля где-нибудь в условиях крайнего севера тоже может обернуться проблемой. Он и заводится в мороз не очень, и плохо прогревается на малых оборотах. В ряде случаев ему просто не хватает теплоотдачи, чтобы самостоятельно, без помощи всевозможных дополнительных устройств быстро и эффективно прогреть салон автомобиля. Кстати, все тоже самое относится и к малообъемным бензиновым мотором. Сами посудите, много ли тепла отдаст бензиновая «тройка» объемом меньше одного литра?

Перейдем к коробке передач. Если мы заговорили про надежность, то нельзя не сказать, что по этому критерию классической механической КПП до сих пор нет и не может быть равных. Все эти новомодные роботы, вариаторы и т.д. – это не то. Не для наших условий.

Что я еще забыл упомянуть? Ну, наверное, то, что автомобиль должен быть просторным, вместительным, грузоподъемным и более-менее комфортабельным – расстояния-то у нас большие, водителям порой приходится проводить за рулем по многу часов кряду. В общем, наш выбор типа кузова – это полноразмерный универсал, а никакой не седан, как почему-то принято думать. Забудьте этот стереотип, у нас любили седаны, когда других типов автомобильных кузовов просто не знали. Это время, слава богу, прошло. Теперь «идеальный российский автомобиль» - это универсал. Высокий, полноприводный, с механической КПП и большим бензиновым мотором...

Стоп! Вам это ничего не напоминает? У нас же получился точный до мелочей портрет УАЗовского внедорожника. Неужели, это он – идеал? А вы пробовали ездить на УАЗике по городу? Ну и как? Понравилось? В городском трафике все его многочисленные «плюсы» моментально превращаются в «минусы». Помните старый детский анекдот про верблюдицу и верблюжонка: «Мама, а зачем нам весь этот тюнинг в зоопарке?» И правда, незачем. Выходит, что с точки зрения столичного жителя «идеальный автомобиль» должен быть совершенно другим?

И это тоже, несомненно. Дороги в больших городах у нас более-менее приличные. Высокий клиренс может понадобиться только для того, чтобы прыгать по бордюрам, а это, между прочим, запрещено ПДД! Полный привод бывает нужен только для того, чтобы в кои то веки въехать на заснеженную парковку – для этой цели вполне подойдет система типа Torque on Demand с простейшей вискомуфтой в межосевом дифференциале. И то, можно обойтись. А вот, без автоматической КПП в городе смерть. Попробуйте потолкаться весь день в пробках на автомобиле с «механикой». К вечеру левая нога точно отвалится! Да и большой объем двигателя нам в городе не нужен – какая разница, если приходится больше стоять, чем ехать? Пробеги у жителей мегаполиса смешные. Здесь на первый план выходит не надежность мотора, а его экономичность. Поэтому, подойдет и дизель. А почему бы и нет? Солярка в больших городах приличная. Случись что, автоэвакуатор и дилерский техцентр под боком... Словом, все, как в Европе!

Выходит, что даже говорить про «идеальный российский автомобиль» нельзя? Получается, что так. Согласно данным статистики в крупных городах у нас проживает более 65% населения. Если говорить о мегаполисах, то, наверное, где-то около 50-ти. Это значит, что половине россиян нужны одни автомобили, а другой половине – кардинально другие. И, как ни странно, пропасть между машиной сельского жителя и горожанина со временем будет только увеличиваться. Я ни секунды не сомневаюсь, что рано или поздно, по крайней мере, в столичных городах разовьется подобающая инфраструктура, позволяющая нам беспроблемно эксплуатировать электромобили.

Попомните мое слово, это произойдет очень быстро. Но на трассе Пенза – Копейск, которую я уже упоминал сегодня, все останется по-прежнему. И дорога, и колея, и бензин. А, соответственно, и требования к надежности и проходимости автомобилей. Рынок поделится на две практически не пересекающиеся категории: на машины «для здесь» и машины «для там». Причем, пересекаться они не будут даже географически. Грубым и выносливым моделям, предназначенным для тяжелой работы и дальних поездок по дорогам и направлениям рано или поздно перекроют въезд в центры городов, а потом и вовсе в пределы городской черты. Во-первых, по экологическим соображениям. Соответствующие дорожные знаки в наших ПДД на днях уже появились! Во-вторых, исходя из специфики и требований безопасности городского движения. А владельцы комфортабельных, экономичных и экологически чистых автомобилей/электромобилей просто-напросто не поедут за город, туда, где для них нет подходящей инфраструктуры.

А это вам ничего не напоминает? Это же Герберт Уэллс в чистом виде: морлоки и эолы из «Машины времени»! Надеюсь, что в автомобильном мире хотя бы не будет процветать каннибализм (в смысле: антропофагия – пожирание себе подобных)? Хотя, кто его знает... Но многие автопроизводители, по всей видимости, окажутся перед непростым выбором какие автомобили производить и на какие модели делать основную ставку. УАЗ, понятно, уже определился, АвтоВАЗ колеблется, но крупные иностранные компании, развернувшим свое производство на территории нашей страны, подобное разделение среднестатистических «российских условий эксплуатации» на «верхний» и «нижний» мир может несколько озадачить!

Вас заинтересует: