Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Основным отличием в эксплуатации в разных регионах является климат. В России, в первую очередь, мы фокусируемся на зимних опциях. Иные факторы можно отнести к стилю вождения каждого клиента. Поэтому мы нацелены предоставлять нашим клиентам по всему миру полную линейку продуктов, предлагая им вдохновляющий, эмоциональный, комфортный и безопасный опыт вождения.
Несмотря на суровый климат, все наши модели идеально приспособлены к российским условиям. Мы не можем выделить какой-то определенный тип автомобилей, так как у каждого клиента свои предпочтения и нужды, и каждый находит комфорт в определенном типе автомобиля. Мы предлагаем широкий выбор моделей и нацелены на увеличение нашей линейки, чтобы каждый премиум клиент смог найти себе что-то по вкусу.
В Lexus мы адаптируем линейки, которые мы предлагаем глобально, основываясь на нуждах и желаниях наших клиентов в определенных странах, а также на различных условиях этих стран, таких как законы, связанные с экологией или налогообложением, к примеру. Мы верим, что успех не столько связан с регионами на карте мира, сколько с идеальным равновесием в количестве предлагаемых продуктов и уровнем сервиса, которые помогают развивать имидж Lexus как лидирующего бренда класса люкс. Lexus адаптирует модели к дорожным и погодным условиям России, чтобы они максимально соответствовали потребностям ее жителей. Владельцам Lexus в России доступна специально разработанная программа «Помощь на дороге» – это комплекс услуг, который включает в себя помощь на дороге в режиме 24/7, информационную поддержку, ремонт (в том числе на месте), транспортировку поврежденного автомобиля, помощь менеджера в случае аварии, консьерж-сервис, юридическую помощь, трансфер из аэропорта и в аэропорт, услугу «трезвый водитель», а также многие другие удобные и современные сервисы.
Наша стратегия подразумевает дальнейшие улучшения в сфере обслуживания клиентов с той целью, чтобы превзойти их нужды и ожидания.
«Я теряюсь, когда мне предлагают назвать автомобиль, идеально подходящий для российских условий эксплуатации. Я, вообще, не очень-то понимаю, что такое российские условия эксплуатации» Читать далее
«Компания Nissan при выборе своей стратегии на рынке России сделала основную ставку на кроссоверы, как наиболее стремительно развивающийся сегмент рынка» Читать далее
«Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным» Читать далее
«Другую столь огромную страну с таким разнообразным климатом и гигантскими расстояниями найти не просто. Автомобилям в России приходится нелегко, и в этом российские условия эксплуатации чем-то напоминает китайские» Читать далее
«За последние годы произошел существенный сдвиг в сознании российских покупателей: помимо цены, люди стали все больше и больше обращать внимание на технические характеристики машины, которую они приобретают» Читать далее
«Наши автомобили проходят всесторонние испытания, которые позволяет инженерам Jaguar Land Rover максимально приспособить их ко всем вызовам, с которыми могут столкнуться автовладельцы в России» Читать далее