Как вы учитываете российскую специфику при адаптации своих моделей и своего модельного ряда для нашего рынка?

В Lexus мы адаптируем линейки, которые мы предлагаем глобально, основываясь на нуждах и желаниях наших клиентов в определенных странах, а также на различных условиях этих стран, таких как законы, связанные с экологией или налогообложением, к примеру. Мы верим, что успех не столько связан с регионами на карте мира, сколько с идеальным равновесием в количестве предлагаемых продуктов и уровнем сервиса, которые помогают развивать имидж Lexus как лидирующего бренда класса люкс. Lexus адаптирует модели к дорожным и погодным условиям России, чтобы они максимально соответствовали потребностям ее жителей. Владельцам Lexus в России доступна специально разработанная программа «Помощь на дороге» – это комплекс услуг, который включает в себя помощь на дороге в режиме 24/7, информационную поддержку, ремонт (в том числе на месте), транспортировку поврежденного автомобиля, помощь менеджера в случае аварии, консьерж-сервис, юридическую помощь, трансфер из аэропорта и в аэропорт, услугу «трезвый водитель», а также многие другие удобные и современные сервисы.

Наша стратегия подразумевает дальнейшие улучшения в сфере обслуживания клиентов с той целью, чтобы превзойти их нужды и ожидания.