Каким должен быть «идеальный» легковой автомобиль, подходящий для наших условий?

Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным. Мы в Renault создаем целую гамму кроссоверов и внедорожников, из которой каждый может выбрать для себя свою идеальную комбинацию, как по двигателям и трансмиссиям, так и по комплектациям, стилю и опциям. Мы гордимся тем, что и самый популярный полноприводный автомобиль в России сегодня носит эмблему Renault – это наш знаменитый внедорожник Renault Duster: более 90% клиентов этой модели выбирают версии с полным приводом. Кстати, несмотря на подавляющее превосходство бензиновых двигателей над дизельными на российском рынке, каждый пятый проданный Duster оснащается турбодизелем, это абсолютный рекорд в массовом сегменте.