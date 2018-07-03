Каким должен быть «идеальный» российский автомобиль? Что это, брутальный внедорожник или экономичная малолитражка? Бензин или дизель? Автомат или «механика»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос и сделать соответствующие выводы, автопроизводителям приходится тщательно анализировать как запросы российских покупателей, так и специфику эксплуатации автомобиля в нашей стране. Данные для анализа вроде бы у всех одинаковые, но выводы, как ни странно, разные.
Российский рынок, пожалуй, самый требовательный и, соответственно, сложный для автопроизводителей. И речь не только про наши суровые зимы и дороги, которые, как известно, иногда представляют из себя лишь направления. Например, большой ежегодный пробег требует высокую надежность и ресурс. Высокие скорости и большое число обгонов предъявляет серьезные требования к силовым агрегатам, а частое использование автомобиля с полной нагрузкой – еще и к выносливости подвески и поведению автомобиля в загруженном состоянии. Использование различных реагентов зимой заставляет увеличивать объем запаса омывающей жидкости и предъявляет повышенные требования к обзорности… Список можно продолжать бесконечно, но, поверьте, Renault постоянно и скрупулезно изучает все стороны использования автомобиля и учитывает их в разработке новых моделей.
Автомобиль в России должен быть универсальным: личным или служебным и одновременно семейным, комфортным и точным в управлении, элегантным и солидным, мощным и экономичным. Мы в Renault создаем целую гамму кроссоверов и внедорожников, из которой каждый может выбрать для себя свою идеальную комбинацию, как по двигателям и трансмиссиям, так и по комплектациям, стилю и опциям. Мы гордимся тем, что и самый популярный полноприводный автомобиль в России сегодня носит эмблему Renault – это наш знаменитый внедорожник Renault Duster: более 90% клиентов этой модели выбирают версии с полным приводом. Кстати, несмотря на подавляющее превосходство бензиновых двигателей над дизельными на российском рынке, каждый пятый проданный Duster оснащается турбодизелем, это абсолютный рекорд в массовом сегменте.
Термин «адаптация» не вполне корректен, потому что подразумевает создание чего-либо, а затем доработку этого под какие-то другие требования. Мы в Renault изначально создаем автомобили для России и с широким привлечением российских специалистов всех профилей. Если же говорить технически, то список отличий автомобилей Renault для России от Renault для, например, Франции очень велик. Это и стальная защита картера двигателя, усиленные антикоррозионные меры, аккумулятор и генератор повышенной мощности, множество усиленных деталей подвески, увеличенный клиренс, различные функции обогревов… Всего и не перечислить. Но, пожалуй, лучшей иллюстрацией подхода Renault к России и важности российского рынка для Renault является Kaptur. Общие детали с европейской моделью Captur можно пересчитать по пальцам. Это принципиально разные автомобили: наш Kaptur имеет полный привод, клиренс более 20см, увеличенный объем багажника, совершенно другую гамму силовых агрегатов и оборудования. Это действительно не адаптированный, а созданный для России автомобиль.
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