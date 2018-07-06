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6 июл 2018

Hyundai привезет в Россию электрический Ioniq

Hyundai привезет в Россию электрический Ioniq
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводители традиционно участвуют в выставке Иннопром. На этот раз «ньюсмейкером» стала корейская Hyundai, которая привезет на смотр последних достижений электрический вариант хэтчбека  Ioniq.

У Hyundai Ioniq есть сразу три варианта: простой гибрид, подзаряжаемый гибрид и полностью электрическая версия. Последняя оснащена электромотором мощностью 120 л.с. и батареей емкостью всего 20 киловатт-часов. По старому европейскому циклу NEDC запас хода электромобиля составляет 280 километров, а по более реалистичному — 169 километров.

Интересно, что если гибридные версии Hyundai Ioniq представлены как на европейском рынке, так и на американском, то электрическая продается лишь в нескольких странах Старого Света, а по ту сторону океана доступна только в Калифорнии.

Показ электромобиля на выставке Иннопром, впрочем, ничего не означает: Hyundai не планирует продавать Ioniq в России. Кстати, в прошлом году представители Nissan заявили на выставке, что выведут на российский рынок электромобиль Leaf второго поколения. Но в российском представительстве компании Motorpage.ru заявили, что никакого окончательного решения до сих пор не принято.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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