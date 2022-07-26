Hyundai ускорит выпуск флагманского кроссовера Ioniq

Буквально год назад бренд Ioniq представляла лишь одна модель с индексом «5», однако теперь, корейцы собираются выпустить полноценное семейство электрокаров. Совсем скоро на конвейер встанет седан Ioniq 6, а вслед за ним и флагманский кроссовер Ioniq 7

С последним случилась занятная история. Официально, новинку планируют показать в середине 2024 года, но инсайдеры говорят, что Hyundai активно стимулирует разработку, и предсерийне экземпляры будут показаны миру уже в следующем году! Источники сообщают, что корейцы хотят поскорее войти в сегмент электрических кроссоверов, так как на них сейчас идет огромный спрос, и экономическая выгода новинки велика.

Отметим, что Hyundai уже показал флагманский Ioniq 7, но пока только на тизере и в виде концепта. В ноябре прошлого года корейцы привезли на автосалон в Лос-Анджелесе шоу-кар под названием «Seven» с распашными дверями и футуристичной «пиксельной» оптикой.