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11 авг 2020

Hyundai убьет Tesla с помощью Ioniq

Hyundai убьет Tesla с помощью Ioniq
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai создаст отдельный суббренд для электромобилей. Первая модель бренда Ioniq дебютирует уже в начале следующего года

Электромобили компании Hyundai выйдут на рынок под новым брендом — Ioniq. Об этом сообщило издание TheKoreanCarBlog.  В компании сообщили, что в течение следующих четырех лет выйдут три электромобиля Ioniq. Компания четко разделит нейминг моделей — кроссоверы и внедорожники дебютируют под нечетными индексами, а седаны (и, вероятно, хэтчбеки с универсалами) получат четные номера.

Так, в начале 2021 года ожидается появление кроссовера Ioniq 5, в 2022 году выйдет основанный на концепте Propechy седан Ioniq 6, а на начало 2024 года запланирован большой внедорожник Ioniq 7. Интересно, что в основу Ioniq 5 лег  электрический концепт-кар «45», дебютировавший на Франкфуртском международном автосалоне в 2019 году.

При написании новости использовалась информация:
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