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25 фев 2021

В Hyundai представили Ioniq 5

В Hyundai представили Ioniq 5
Автор фото: фирма-производитель

Для компании этот электромобиль очень важен. Во-первых, это первый «чистый» электрокар марки. То есть машина проектировалась именно как электрокар, а не обычный автомобиль с возможностью появления электрической версии. Во-вторых, машина выйдет на глобальный рынок

Итак,  начнем с внешности. По форм-фактору перед нами хэтчбек. Однако размеры его весьма солидные. Например, колесная база здесь – 3000 миллиметров. По этому показателю Ioniq 5 превосходит, например, большой SUV Palisade.  Что касается дизайна, то во многом он повторяет облик концепт-кара Hyundai 45, представленного двумя годами ранее.

Если говорить о технической составляющей, то новинку будут предлагать в переднеприводном и полноприводном исполнении, где на каждую ось будет установлен электромотор.  К слову отдача такой силовой установки составляет около трехсот лошадиных сил. Мощность одномоторного хэтча, разумеется, скромнее – всего  168 коней.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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