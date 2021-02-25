В Hyundai представили Ioniq 5

Для компании этот электромобиль очень важен. Во-первых, это первый «чистый» электрокар марки. То есть машина проектировалась именно как электрокар, а не обычный автомобиль с возможностью появления электрической версии. Во-вторых, машина выйдет на глобальный рынок

Итак, начнем с внешности. По форм-фактору перед нами хэтчбек. Однако размеры его весьма солидные. Например, колесная база здесь – 3000 миллиметров. По этому показателю Ioniq 5 превосходит, например, большой SUV Palisade. Что касается дизайна, то во многом он повторяет облик концепт-кара Hyundai 45, представленного двумя годами ранее.

Если говорить о технической составляющей, то новинку будут предлагать в переднеприводном и полноприводном исполнении, где на каждую ось будет установлен электромотор. К слову отдача такой силовой установки составляет около трехсот лошадиных сил. Мощность одномоторного хэтча, разумеется, скромнее – всего 168 коней.