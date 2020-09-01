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1 сен 2020

Электромобили Hyundai увековечили в музыке

Электромобили Hyundai увековечили в музыке
Автор фото: фирма-производитель

Три недели назад Hyundai объявила о запуске отдельной марки электрокаров Ioniq, а сегодня представила музыкальную композицию в ее поддержку. Ее записала BTS – одна из самых популярных корейских поп-групп

Интересно, что с BTS Hyundai сотрудничает не впервые: еще в 2018 году музыканты выступили послами бренда для флагманского кроссовера Palisade. Привлекая бой-бэнд для продвижения марки Ioniq, автопроизводитель рассчитывает заинтересовать миллениалов и представителей поколения Z, озабоченных современными экологическими проблемами.

Что касается самих электромобилей, то торговая марка Ioniq появилась у Hyundai еще в 2015 году: под ней продаются гибридные и полностью электрические хетчбэки. Кроме того, в 2016-м компания открыла у себя на родине лабораторию Project Ioniq, занимающуюся исследовательскими проектами и разработкой технических решений для транспорта будущего. Новый, отчасти переосмысленный Ioniq в «Хендэ» называют символом трансформации автопроизводителя в «провайдера интеллектуальных мобильных решений». 

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