Автомобильный портал Motorpage
24 июл 2018

Hyundai Kona превратили в автомобиль Железного Человека

Hyundai Kona превратили в автомобиль Железного Человека
Автор фото: фирма-производитель

Субкомпактные кроссоверы на американском рынке не особо популярны, но новая лимитированная версия кроссовера Hyundai Kona наверняка разлетится как горячие пирожки. Ведь она посвящена герою марвеловских комиксов, Железному Человеку (прототипом которого, кстати, является Илон Маск из Tesla).

Новую версию, которая получила название Hyundai Kona Iron Man Edition, представили в рамках фестиваля Комик-Кон, который в эти дни проходит в Сан Диего.  Элементы внешнего и внутреннего дизайна кроссовера напоминают броню Железного человека. Старт производства запланирован на декабрь, а первые автомобили поступят заказчикам в первом квартале 2019 года.

От обычной версии Hyundai Kona Iron Man Edition отличается новой передней оптикой с оригинальными дневными ходовыми огнями, которые напоминают маску с характерной прорезью для глаз в костюме Железного Человека.

Также машина получила узор в форме маски Железного человека на крыше, V-образную выштамповку на капоте, эмблемы в виде маски Железного Человека на передних крыльях, наклейки Stark Industries на нижней носовой части и задних дверях, оригинальные 18-дюймовые колесные диски с изображением маски Железного человека на колпачках, гравировку Iron Man на задних стойках и темную хромированную радиаторную решетку. В качестве цвета кузова используется эксклюзивный матово-серый Iron Man.

В салоне приборный щиток и новая  ручка селектора «автомата» украшены подписью Тони Старка, фирменный проекционный дисплей и центральная консоль имеют визуальное оформление в стиле Железного человека, а также здесь появились новые сиденья с обшивкой, подготовленной специально для этой версии.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta Sport

«Спортивная» Hyundai Creta получила телевизор

24 июля 2018
Hyundai Kona Iron Man Edition

Hyundai Kona превратили в автомобиль Железного Человека

24 июля 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получила лимитированную версию

11 июля 2018
Hyundai Elantra

Рассекречен облик обновленной Hyundai Elantra

10 июля 2018
Hyundai Tucson

Обновленный Hyundai Tucson появится в России в августе

09 июля 2018
Hyundai Kona Elektrik

Hyundai Kona получил электрическую версию

28 февраля 2018

 Новости Hyundai Kona

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DS 3 - ds3 2016 дарит… духи и катает с ветерком Тест драйв
23 июля 2018

DS 3
"DS 3 дарит… духи и катает с ветерком"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 демократия по-американски
Тест драйв
20 июля 2018

Volkswagen Teramont
"Демократия по-американски"
Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi (3.0) quattro 2018, bmw m760li xdrive 2017, mercedes-benz s 560 4matic 2018
Сравнительный тест
18 июля 2018

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class
"Сравнение нового Audi A8 с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 series позволило нам определить психотип каждого из них"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура?
Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"

Написано новостей:

2 1 6 2 9