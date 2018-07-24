Субкомпактные кроссоверы на американском рынке не особо популярны, но новая лимитированная версия кроссовера Hyundai Kona наверняка разлетится как горячие пирожки. Ведь она посвящена герою марвеловских комиксов, Железному Человеку (прототипом которого, кстати, является Илон Маск из Tesla).

Новую версию, которая получила название Hyundai Kona Iron Man Edition, представили в рамках фестиваля Комик-Кон, который в эти дни проходит в Сан Диего. Элементы внешнего и внутреннего дизайна кроссовера напоминают броню Железного человека. Старт производства запланирован на декабрь, а первые автомобили поступят заказчикам в первом квартале 2019 года.

От обычной версии Hyundai Kona Iron Man Edition отличается новой передней оптикой с оригинальными дневными ходовыми огнями, которые напоминают маску с характерной прорезью для глаз в костюме Железного Человека.

Также машина получила узор в форме маски Железного человека на крыше, V-образную выштамповку на капоте, эмблемы в виде маски Железного Человека на передних крыльях, наклейки Stark Industries на нижней носовой части и задних дверях, оригинальные 18-дюймовые колесные диски с изображением маски Железного человека на колпачках, гравировку Iron Man на задних стойках и темную хромированную радиаторную решетку. В качестве цвета кузова используется эксклюзивный матово-серый Iron Man.

В салоне приборный щиток и новая ручка селектора «автомата» украшены подписью Тони Старка, фирменный проекционный дисплей и центральная консоль имеют визуальное оформление в стиле Железного человека, а также здесь появились новые сиденья с обшивкой, подготовленной специально для этой версии.

