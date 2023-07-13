В Россию приехал кроссовер Hyundai Kona

Один из российских дилеров выставил на продажу обновленный кроссовер Hyundai Kona, ввезеный по паралельному импорту

Представленная версия относится ко второму поколению 2023 года выпуска. Новинка получила совершенно новый внешний вид и салон. На родине моторная гамма представлена в виде нескольких бензиновых ДВС, гибридной установки, а также электромотора. При этом, в зависимости от выбора агрегата, внешний вид модели отличается.

Версия, которая поступила в продажу в Россию, оснащается турбомотором T-GDi объемом 1,6 л. Мощность - 198 л.с., а крутящий момент - 265 Нм. Данный агрегат работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.