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12 дек 2023

Электрический кроссовер Hyundai Kona немного изменился и подешевел

Электрический кроссовер Hyundai Kona немного изменился и подешевел
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала новые данные по обновленному электрическому кроссоверу Kona. Известны оснащение и стоимость. Автомобиль поступит в продажу в начале следующего года

Самое ключевые изменения кроются внутри. Автомобиль будет представлен в двух версиях SE и SEL. Первая будет комплектоваться электромотором мощностью 133 л.с. и аккумулятором емкостью 48,6 кВт*ч. Во втором случае - электромотором мощностью 204 л.с. и аккумулятором на 64,8 кВт*ч. Максимальный запас хода 322 и 420 км соответственно. В обоих случаях привод передний. Отмечается, что “заправка” автомобиля с 10% до 80% с использованием быстрой зарядки займет примерно 43 минуты.

Теперь цены стартуют от 34 010 долларов за версию SE и 38 010 за SEL (это примерно на 900 долларов меньше, чем просят за актуальную версию). Автомобиль в комплектации SEL помимо более мощного мотора отличается наличием рейлингов на крыше, отделки руля из экокожи, а также электроприводов и подогревом передних сидений.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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