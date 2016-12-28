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28 дек 2016

Hyundai привезет свой концептуальный «беспилотник» в Лас-Вегас

Hyundai привезет свой концептуальный «беспилотник» в Лас-Вегас
Автор фото: фликр.ком

Южнокорейская компания Hyundai планирует показатель на своем стенде в рамках грядущей Международной выставки потребительской электроники (CES-2017) концептуальный «беспилотник» Ioniq.

Среди всех остальных экспонатов, которые южнокорейский автопроизводитель анонсировал для будущей выставке в Лас-Вегасе, пожалуй, наиболее перспективным станет недавняя разработка инженеров компании – модель Ioniq с системой автономного управления.

Стоит отметить, официальный дебют этого автомобиля уже состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. В ходе презентации представители компании рассказали об основных особенностях этого автомобиля. Как подчеркивают в Hyundai, наиболее интересным техническим компонентов в Ioniq является скрытый лидар. Обычно этот модуль устанавливается на крыше автомобиля и, в большинстве случаев, портит весь дизайн. В южнокорейском концепте этот сенсор установлен под передним бампером. В остальном, Hyundai Ioniq является вполне стандартным беспилотным автомобилем, коих сейчас достаточно много, особенно в США.

Сразу после первой презентации Hyundai вывел рабочие прототипы на дороги общего пользования в Лас-Вегасе. Как отмечают в компании, в ходе тестирования будет проверяться работоспособность не только сложного комплекса сенсоров, благодаря которым автомобиль ориентируется на дороге, но и навигационной системе. Дело в том, что для ее функционирования были использована собственная разработка Hyundai – карты высокого разрешения MnSoft, которые также нуждаются в «полевых» испытаниях.

Ожидается, что в рамках CES-2017 южнокорейский автопроизводитель отчитается о результатах тестирования на дорогах общего пользования и более точно обозначит перспективы внедрения системы автономного управления в серийные автомобили.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, 3DNews, Коммерсантъ

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