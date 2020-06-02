Infiniti будет возрожден

Четырехлетний план масштабной реструктуризации, анонсированный Nissan в конце мая, предусматривает в том числе «оживление» бренда Infiniti. В рамках новой стратегии премиальная марка откажется от позиционирования себя на уровне близком к Mercedes-Benz и выступит в роли «улучшенного Nissan»

В целях повышения прибыли «Ниссану» придётся ещё больше унифицировать Infiniti c массовыми моделями, в интервью изданию Automotive News рассказал главный операционный директор компании Ашвани Гупта. Это коснется не только силовых установок, но и платформ, что поставит под угрозу будущее заднеприводных Q50 и Q60. Редакция Automotive News резюмирует: все Infiniti начиная с 2023 года разделят шасси с Altima или Maxima, а также получат гибридные системы e-Power с большей выходной мощностью.

Основными рынками сбыта моделей Infiniti «новой волны» станут США и Китай. Там бренд откажется от позиционирования на уровне близком к Mercedes-Benz, а будет представлен как «улучшенный Nissan». То есть от массовых моделей марка, по сути, будет отличаться набором технологий и, возможно, более качественными материалами. Предполагается, что такая стратегия обмена с «Ниссаном», во-первых, позволит сделать Infiniti прибыльной, во-вторых, ускорит выход новых моделей.